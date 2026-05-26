Abandonan a casi una decena de gatos en una jaula y un transportín a las puertas del albergue Valle Colino en Tenerife
El albergue comarcal Valle Colino en Tenerife busca a los responsables del abandono a las puertas del centro de casi una decena de gatos metidos en una jaula y un transportín
El albergue comarcal Valle Colino, situado en La Laguna, pero que presta servicio también a los municipios de Santa Cruz de Tenerife, El Rosario y Tegueste, denuncia el abandono a las puertas del centro de casi una decena de gatos, que se encontraban metidos en una jaula y un transportín.
"Los han dejado allí como si fueran un paquete del que alguien quería deshacerse rápidamente. Abandonar animales en la puerta del albergue no supone ayudarlos ni salvarlos. Dejarlos aquí, en un centro completamente saturado, es simplemente quitarse el problema de encima y pasárselo a otros", indican desde Valle Colino.
El albergue busca a los responsables de este nuevo abandono de animales junto a las instalaciones y advierte de que se tomarán las medidas pertinentes ante este tipo de acto irresponsable. Valle Colino recuerda, en este sentido, que la zona exterior del centro dispone de cámaras de seguridad, por lo tanto, y según se informa desde la dirección, el citado abandono de estos gastos ha quedado registrado.
"El albergue está lleno, saturado. Cada animal que entra sin control supone más estrés, más carga y menos recursos para todos los demás. Dejar animales en la puerta no es un acto de amor ni de rescate, es una irresponsabilidad, egoísmo y abandono. Por favor, actúen con un mínimo de responsabilidad y dejen de pensar que el albergue es un lugar donde venir, dejar animales y desaparecer sin consecuencias", apuntan fuentes del centro.
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