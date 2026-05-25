Titsa suma dos nuevas guaguas de dos pisos para incorporarse a las rutas de mayor demanda en Tenerife

El Cabildo de Tenerife refuerza la capacidad del transporte público de la isla con la llegada de dos nuevas guaguas de dos pisos de Titsa, por lo que suman tres de las trece previstas.

Ambas desembarcaron en la madrugada de este domingo en el puerto de Santa Cruz de Tenerife y forman parte de la primera flota de guaguas de doble altura que operará en la isla y se incorporarán próximamente a las líneas de mayor demanda de la isla.

"La incorporación de estos vehículos supone un nuevo paso dentro del proceso de modernización y ampliación de la capacidad del transporte público impulsado por el Cabildo de Tenerife", apunta la presidenta del Cabildo de Tenerife.

Más plazas en trayectos de larga distancia

Las nuevas guaguas, fabricadas por la empresa Ayats, permitirán aumentar significativamente el número de plazas disponibles en trayectos de larga distancia por las autopistas TF-1 y TF-5, especialmente en las líneas 110, 112 y 108, recoge una nota de la corporación.

Cada una de estas guaguas cuenta con 85 plazas distribuidas en dos plantas, frente a las 59 habituales, e incorpora mejoras vinculadas a la accesibilidad, la comodidad y la seguridad del pasaje, con espacios adaptados para personas con movilidad reducida, iluminación especial para personas con dificultades visuales, cinturones de seguridad y puertos de carga para dispositivos móviles.

"La llegada de estas nuevas unidades se produce en un momento histórico para Titsa, que transportó durante 2025 a más de 87 millones de viajeros, cinco millones más que en 2024, lo que representa un incremento del 6,13%", recordó Dávila.

Desde la aprobación de la gratuidad del transporte público, el número de pasajeros ha aumentado en 40 millones de usuarios.

Inversión en modernización

Además, el Cabildo ha realizado una inversión sin precedentes en la modernización del transporte público insular, pasando de 17 millones de euros invertidos en el mandato anterior a más de 153 millones de euros en el actual periodo de gobierno, lo que supone un incremento superior al 800%.

Al respecto, la consejera de Movilidad, Eulalia García, apunta que "durante 2025, Titsa puso a disposición de la ciudadanía 160 millones de plazas, el doble de las utilizadas por los pasajeros, reforzando de forma exponencial la capacidad del sistema para responder al crecimiento de la demanda y preparar la movilidad del futuro en Tenerife y también se intensificaron las frecuencias con 713 expediciones más al día respecto a 2022".

La renovación de la flota también está teniendo impacto ambiental positivo, ya que las emisiones se redujeron un 7,66% entre 2024 y 2025, pese a que las guaguas recorrieron 2,3 millones de kilómetros comerciales más.

Las cifras alcanzadas por Titsa sitúan ya a Tenerife en niveles comparables a grandes ciudades europeas, igualando registros de pasaje como los de Estocolmo y superando los de Sevilla.