Santa Úrsula modifica planeamiento ante la inseguridad jurídica que afecta hoy al municipio

El Ayuntamiento de Santa Úrsula encarga a Gesplan la modificación de su planeamiento para solucionar el desajuste normativo entre suelo urbano y rústico vigente en el municipio y, con ello, la inseguridad jurídica que de ello se deriva. En la actualidad, coexisten dos instrumentos normativos, lo que genera complicaciones. Se trata de las normas subsidiarias y de la adaptación básica de 2004 del Plan General, que supuso la suspensión de la ordenación en suelo rústico -que ocupa una parte significativa del municipio-, donde se aplican las normas subsidiarias.

El hecho de que Santa Úrsula cuente con estas dos normas sobre planeamiento produce "disfunciones interpretativas y dificultades para la gestión urbanística, sobre todo en suelo urbano", diagnostica la empresa que elaboró el informe previo a la convocatoria de una consulta ciudadana. Se determina que los desajustes se encuentran especialmente en materia de clasificación y categorización del suelo, regulación de usos y condiciones de la edificación.

En cuanto al suelo urbano, apuntan que el modelo territorial del municipio cuenta con un crecimiento repartido y de baja densidad, con poca cohesión territorial y desconexiones funcionales entre los barrios más tradicionales y los núcleos residenciales de reciente creación. Existe una carencia en infraestructuras y servicios, especialmente en movilidad o saneamiento, y falta de adaptación de los espacios libres a los estándares actuales.

Aunque el suelo rural no es el objetivo de la modificación del plan, explican que existen dinámicas que atañen directamente al suelo urbano. Por ejemplo, el abandono progresivo de la agricultura acompañado de procesos de presión en las áreas donde se encuentran los dos tipos de territorio. La fragmentación y la pérdida de un paisaje continuo limitan las posibilidades de transformar el suelo. Por ello, es necesario articular urbano y rural e integrar infraestructuras y servicios sin alterar el régimen de ambos.

Por mandato legal

La necesidad de modificar el planeamiento de Santa Úrsula también es un imperativo legal. Así lo establece el documento previo de Gesplan que señala, de manera destacada, que hace más de cinco años que se aprobó la Ley del Suelo y de Espacios Naturales Protegidos de Canarias, por lo que "se hace preciso adaptar el planteamiento vigente". No obstante, el cambio no se extenderá a todo el término municipal, ya que excluye tres áreas: la Reserva Natural Especial de Las Palomas, el Paisaje Protegido de Las Lagunetas y el Paisaje Protegido Costa de Acentejo. También aparta de este planteamiento a zonas de bosques consolidados recogidos en el Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT).

Una vez delimitadas todas estas zonas, la modificación del planeamiento que plantea Gesplan alcanza una superficie de algo más de 933 hectáreas. Es decir, más de nueve millones de metros cuadrados. La empresa pública optó por la figura de la modificación parcial del planeamiento urbanístico de Santa Úrsula y no se planteó la elaboración de un nuevo Plan General por considerarlo "desproporcionado en relación con el alcance de las problemáticas identificadas".

El proceso participativo previo a la modificación parcial sustancial del planeamiento se califica como "un trámite de reflexión y contraste" sobre los criterios de ordenación aplicables al suelo urbano de Santa Úrsula. Las aportaciones ciudadanas se recogerán en la web del Ayuntamiento durante un mes. En fases posteriores, las propuestas concretas se someterán a información pública, momento en el que se podrán presentar alegaciones específicas sobre las decisiones tomadas en cuanto al planeamiento de Santa Úrsula.