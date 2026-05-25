La pequeña tasca de esta localidad de Tenerife donde comer como en casa: la costilla de angus a baja temperatura es uno de los imprescindibles
El establecimiento tinerfeño destaca por su cocina casera, su trato cercano y el ambiente familiar
En San Isidro, se encuentra un pequeño negocio familiar que ha conseguido captar la atención de sus clientes gracias a su cocina casera, trato cercano y el cuidado con el que preparan sus platos. Se trata de la Tasca El Patio de Carmita, un establecimiento que se ha convertido en una parada imprescindible en Tenerife para quienes busquen platos inolvidables.
El creador de contenido @elsiciliano_tenerife ha visitado el establecimiento y no ha dudado en recomendar la experiencia gastronómica a sus seguidores. "Fui a una tasca en San Isidro en una zona que ni sabía que existía", comenta.
Un restaurante familiar
La tasca está gestionada por una familia, donde los padres se encargan de la cocina y la hija de la sala. Uno de los puntos fuertes es el trato cercano que ofrecen en cada servicio y el ambiente acogedor, una experiencia que hace que los comensales quieren repetir en más ocasiones. "El trato es súper cercano, de los que te hacen sentir como en casa desde que entras", asegura.
Además, recomienda reservar antes de acudir porque el establecimiento es pequeño. "Es un negocio familiar con solo 6 mesas, así que mejor reservar antes de ir", aconseja el creador de contenido.
Elaboraciones caseras
El restaurante apuesta por platos caseros y por contar con diferentes elaboraciones en su carta. En su vista, comenzó probando las croquetas de espinacas y queso y las de cochino. Los champiñones rellenos también fueron unos de los platos elegidos, elaborados con pesto, mozzarella, tomate, pimiento rojo y culminado con un filete de caballa. "Estaba bien jugoso", comentan en el vídeo.
Uno de los platos más destacados es la costilla de angus a baja temperatura que "no hace falta cuchillo" debido a la jugosidad y calidad del palto. "Esto está que se derrite en la boca", asegura.
Para culminar la experiencia gastronómica, se decantaron por dos postres caseros que fueron la tarta tres leches y el tiramisú de mango.
Horario y ubicación
La Tasca El Patio de Carmita se encuentra en la calle Garachico, 22, en la localidad de San Isidro. Cuenta con 4,7 estrellas en Google, una valoración que demuestra la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y han disfrutado de sus elaboraciones.
Abre lunes, martes y domingo de 13:00 a 16:30 horas, mientras que viernes y sábado amplía su horario y ofrecer servicio de 14:00 a 16:30 horas y de 19:30 a 22:30 horas. Miércoles y jueves el restaurante permanece cerrado por descanso del personal.
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