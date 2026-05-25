Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeJosé Luis Rodríguez ZapateroCese de las actividades en el Real Casino de TenerifeVisita del papa a TenerifeCompras online baratasNarcotráfico en TenerifeCarné de conducir
instagramlinkedin

PAU en Canarias: 5.466 estudiantes realizarán la prueba en la Universidad de La Laguna

Los exámenes se realizarán entre el 2 y el 5 de junio

Un examen de la PAU en la ULL.

Un examen de la PAU en la ULL. / Arturo Jiménez

Efe

Santa Cruz de Tenerife

Un total de 5.466 estudiantes se han inscrito para realizar la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, organizada por la Universidad de La Laguna, que se celebrará entre el 2 y el 5 de junio.

De los inscritos, 4.571 corresponden a la fase general y 895 a la fase específica, ha informado el centro académico.

Por modalidades, la que ha recibido más inscripciones en la fase general ha sido Ciencias y Tecnología, con 2.429, seguida por Humanidades y Ciencias Sociales, con 1.829.

En la modalidad de Artes, en la vía de Artes Plásticas, Imagen y Diseño hay 158 inscripciones, mientras que en la de Música y Artes Escénicas, 77. Además, 78 personas se han inscrito únicamente en la modalidad general.

Distribución por islas y sedes

Para las pruebas en Tenerife hay 4.115 inscripciones, para La Palma 340, para La Gomera 77 y para El Hierro 39.

En Tenerife los exámenes se desarrollarán en el Campus de Guajara para el alumnado de centros situados entre Arico y Tacoronte, ambos incluidos.

En Adeje los exámenes serán en el Pabellón deportivo Las Torres y el Centro de Participación Ciudadana y Convivencia, para estudiantes entre Granadilla y Santiago del Teide.

En la sede de Puerto de la Cruz, ubicada en el Polideportivo La Vera y CEIP Juan Cruz Ruiz, son para los municipios entre el Sauzal y Buena Vista del Norte.

En el caso de La Palma, habrá dos sedes: en Santa Cruz de La Palma (IES Alonso Pérez Díaz) y en los Llanos de Aridane (IES José María Pulido).

En La Gomera, la prueba tendrá lugar en el IES San Sebastián de La Gomera, mientras que en El Hierro, será en el CEP Valverde.

Publicaciones de notas

A partir del 12 de junio a las 10:00 el alumnado podrá acceder a sus calificaciones provisionales online, y dispondrá de cinco días de plazo, hasta el día 16, para solicitar reclamaciones.

Una vez resueltas dichas revisiones, las notas definitivas estarán disponibles el 19 de junio a las 12:00 horas.

El alumnado interesado en ver alguno de sus exámenes podrá solicitarlo desde las 10:00 del 22 de junio hasta las 12:00 del día 23 , y el 24 de junio se publicarán las citas para poder ver las pruebas, trámite que se desarrollará los días 25 y 26.

Noticias relacionadas y más

En julio habrá una convocatoria extraordinaria de la PAU que se celebra el 30 de junio y 1 y 2 de julio, cuya matriculación solamente estará disponible el día 23 de junio entre las 9:00 y las 13:00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Ayuntamiento de Santa Cruz ordena el cese inmediato de actividades en el Real Casino de Tenerife al carecer de permiso
  2. La acusación pide 15 años de inhabilitación para el alcalde de Icod de los Vinos por prevaricación
  3. El Real Casino de Tenerife desafía al Ayuntamiento de Santa Cruz y mantiene las actividades pese a la orden municipal de cese inmediato
  4. El Cristo de La Laguna se unirá a la Virgen de Candelaria en el puerto de Santa Cruz para la visita del papa León XIV
  5. El Puerto de Granadilla, en el foco mundial por el hantavirus, sufre un nuevo revés al quedar desierto el concurso para su finalización
  6. El papa León XIV usará un coche de golf que se adapta en Tacoronte para recorrer La Laguna y estar cerca de la gente
  7. El local de Tenerife donde el pulpo es el plato estrella: cocina casera y precios económicos
  8. Cobra 15 millones y no hace la obra: El TSJC condena al Ayuntamiento de Arico a urbanizar el 60% de Abades

PAU en Canarias: 5.466 estudiantes realizarán la prueba en la Universidad de La Laguna

PAU en Canarias: 5.466 estudiantes realizarán la prueba en la Universidad de La Laguna

Riesgo extremo por radiación ultravioleta en Canarias: estos son los municipios afectados y las recomendaciones

Riesgo extremo por radiación ultravioleta en Canarias: estos son los municipios afectados y las recomendaciones

Discapacidad sobrevenida por violencia machista: el 54% de las afectadas en Tenerife sufre secuelas mentales

Discapacidad sobrevenida por violencia machista: el 54% de las afectadas en Tenerife sufre secuelas mentales

El Complejo Ambiental de Tenerife supera las 338.000 visitas anuales y consolida su papel en la economía circular

El Complejo Ambiental de Tenerife supera las 338.000 visitas anuales y consolida su papel en la economía circular

Un nuevo supercomputador colocará a Tenerife en el top cinco de España en velocidad de cálculo

Un nuevo supercomputador colocará a Tenerife en el top cinco de España en velocidad de cálculo

Desalojan el edificio de Educación y Patrimonio en Santa Cruz de Tenerife por una plaga de bichos

Desalojan el edificio de Educación y Patrimonio en Santa Cruz de Tenerife por una plaga de bichos

Coalición Canaria denuncia el retraso del futuro punto limpio de Vilaflor por falta de cesión de suelo

Coalición Canaria denuncia el retraso del futuro punto limpio de Vilaflor por falta de cesión de suelo

Por qué la bandera de Canarias es blanca, azul y amarilla y cuál es el origen de sus colores

Por qué la bandera de Canarias es blanca, azul y amarilla y cuál es el origen de sus colores
Tracking Pixel Contents