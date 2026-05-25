PAU en Canarias: 5.466 estudiantes realizarán la prueba en la Universidad de La Laguna

Un total de 5.466 estudiantes se han inscrito para realizar la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, organizada por la Universidad de La Laguna, que se celebrará entre el 2 y el 5 de junio.

De los inscritos, 4.571 corresponden a la fase general y 895 a la fase específica, ha informado el centro académico.

Por modalidades, la que ha recibido más inscripciones en la fase general ha sido Ciencias y Tecnología, con 2.429, seguida por Humanidades y Ciencias Sociales, con 1.829.

En la modalidad de Artes, en la vía de Artes Plásticas, Imagen y Diseño hay 158 inscripciones, mientras que en la de Música y Artes Escénicas, 77. Además, 78 personas se han inscrito únicamente en la modalidad general.

Distribución por islas y sedes

Para las pruebas en Tenerife hay 4.115 inscripciones, para La Palma 340, para La Gomera 77 y para El Hierro 39.

En Tenerife los exámenes se desarrollarán en el Campus de Guajara para el alumnado de centros situados entre Arico y Tacoronte, ambos incluidos.

En Adeje los exámenes serán en el Pabellón deportivo Las Torres y el Centro de Participación Ciudadana y Convivencia, para estudiantes entre Granadilla y Santiago del Teide.

En la sede de Puerto de la Cruz, ubicada en el Polideportivo La Vera y CEIP Juan Cruz Ruiz, son para los municipios entre el Sauzal y Buena Vista del Norte.

En el caso de La Palma, habrá dos sedes: en Santa Cruz de La Palma (IES Alonso Pérez Díaz) y en los Llanos de Aridane (IES José María Pulido).

En La Gomera, la prueba tendrá lugar en el IES San Sebastián de La Gomera, mientras que en El Hierro, será en el CEP Valverde.

Publicaciones de notas

A partir del 12 de junio a las 10:00 el alumnado podrá acceder a sus calificaciones provisionales online, y dispondrá de cinco días de plazo, hasta el día 16, para solicitar reclamaciones.

Una vez resueltas dichas revisiones, las notas definitivas estarán disponibles el 19 de junio a las 12:00 horas.

El alumnado interesado en ver alguno de sus exámenes podrá solicitarlo desde las 10:00 del 22 de junio hasta las 12:00 del día 23 , y el 24 de junio se publicarán las citas para poder ver las pruebas, trámite que se desarrollará los días 25 y 26.

En julio habrá una convocatoria extraordinaria de la PAU que se celebra el 30 de junio y 1 y 2 de julio, cuya matriculación solamente estará disponible el día 23 de junio entre las 9:00 y las 13:00 horas.