Un nuevo supercomputador colocará a Tenerife en el top cinco de España en velocidad de cálculo

Tenerife tendrá un Centro de Supercomputación del Atlántico, una ambiciosa infraestructura dotada con 10 millones de euros que se situará entre las cinco con mayor velocidad de cálculo de España y entre las 500 más potentes de todo el mundo. A los dos superordenadores que ya trabajan en las instalaciones del ITER, apodados Teide y Anaga, se sumará próximamente un tercer equipo que triplicará la capacidad de almacenamiento de la Isla y que convertirá al Archipiélago en un referente tecnológico. Esta ampliación no solo permitirá procesar y almacenar grandes volúmenes de datos de forma rápida y segura, sino que además atraerá talento y abrirá la puerta a aplicaciones de alta tecnología, vinculadas a la inteligencia artificial.

Este nuevo espacio, fruto de una colaboración público-privada entre el Cabildo tinerfeño y la empresa alemana Bechtle, ahorrará mucho tiempo a investigadores y empresas, ya que es capaz de resolver en apenas unas horas procesos científicos y técnicos que hoy en día requieren meses e, incluso, años. La nueva infraestructura, que funcionará como un cerebro gigante, integrará en una única plataforma tecnología avanzada en supercomputación, inteligencia artificial y almacenamiento en la nube de gran capacidad. Para hacerse una idea de su magnitud, tiene la capacidad de cómputo de 450 ordenadores de ocho núcleos trabajando de manera simultánea y la misma capacidad de almacenamiento que 10.000 ordenadores.

Este nuevo superordenador, concebido para ser un puente tecnológico entre continentes, contará con más de 3.000 procesadores, aceleración GPU, almacenamiento flash de ultra baja latencia y 5 PB de capacidad para computación científica, inteligencia artificial generativa, gemelos digitales y ciberseguridad soberana, ha detallado el Cabildo en su presentación.

"Un referente en el Atlántico"

La presidenta del Cabildo insular, Rosa Dávila, señaló que la intención con este proyecto es anticiparse al futuro. "Tenerife estará en el grupo de las infraestructuras de supercomputación más avanzadas de toda España, siendo referencia en el Atlántico y en zonas de la Macaronesia", añadió.

Recorrido por las instalaciones del superordenador Teide en Tenerife, con el consejero insular de Innovación, Juan José Martínez. / Andrés Gutiérrez

La primera fase del proyecto, dotada con 5,5 millones de euros, contempla un plazo de ejecución de seis meses una vez sea adjudicada en los próximos días. Se estipula, además, un máximo de hasta cinco años y cuatro fases de desarrollo del proyecto, divididas en mejora de supercomputación, almacenamiento y servicios asociados.

Impulso a la ciencia que se hace en las Islas

La intención, en primera instancia, es potenciar los centros de investigación de Tenerife y, en general, de toda Canarias. La Universidad de La Laguna (ULL), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Instituto de Astrofísica y hasta de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) podrán usar esta nueva infraestructura. Además de ser un impulso para la ciencia que se hace en las Islas, también servirá para abrirse a nuevos sectores, como la industria audiovisual y aeroespacial. El consejero de Innovación del Cabildo, Juanjo Martínez, explicó que Tenerife se posicionará como un territorio que no solo consume tecnología, sino que también la desarrolla. "Esta iniciativa nos dará soberanía tecnológica", apuntó.

Por su parte, el gerente del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), Carlos Suárez, destacó que Tenerife lleva trabajando en el ámbito de la supercomputación desde 2013, primero con el sistema Teide HPC y posteriormente con el centro Anaga HPC. Ahora, con la nueva ampliación, se incorporará un superordenador basado en un modelo híbrido que combina procesadores convencionales (CPU) y tarjetas gráficas de alto rendimiento (GPU). “Esta nueva máquina nos permitirá mantener las capacidades orientadas a la ciencia y la investigación, pero también dar un salto muy importante en inteligencia artificial”, subrayó.