La DGT lo deja claro: la realidad de las matrículas rosas y lo que deben saber los conductores tinerfeños

Algunos conductores pueden encontrarse en las carreteras unas matrículas poco habituales en España, se trata de una placa de color rosa que puede llamar la atención y despertar la curiosidad. Aunque pueda parecer un cambio impulsado por la Dirección General de Tráfico (DGT), la realidad es que este sistema no forma parte de la normativa española.

Estas matrículas proceden de países europeos, principalmente Francia, y se utilizan para identificar vehículos con matriculación provisional.

Matrículas rosas

Estas matrículas están destinadas a señalar vehículos que todavía no han completado su matriculación definitiva. El color permite a las autoridades identificar rápidamente que se trata de un registro temporal y comprobar si el vehículo cumple las condiciones necesarias para circular.

Estas plazas suelen aparecen en:

Vehículos nuevos pendientes de matriculación

Vehículos importados

Vehículos en proceso de registro

Automóviles en pruebas o uso profesional

Vehículos destinados a exportación

En España continua en tradicional sistema de matriculación

España mantiene su actual sistema de matrículas blancas con caracteres negros, por lo que no habrá cambios para los vehículos nacionales. Sin embargo, la circulación de coches procedentes de otros países europeos hará que estas placas rosas comiencen a verse durante 2026 también en las carreteras españolas.

¿Cuál es el objetivo de estas matrículas?

Este sistema de matriculación identifica a los vehículos que aún no han completado su matriculación definitiva. El color rosa permite a los agentes de tráfico identificar rápidamente que se tara de un vehículo en provisional y comprobar si cumple con los requisitos para circular.

Aunque España no adopta este sistema, sí podrá verse en sus carreteras debido al tránsito de vehículos europeos. Los conductores deben tener claro que si se encuentran con una matrícula rosa lo más probable es que se trate de un vehículo extranjero con registro temporal.