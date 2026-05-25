Desalojan el edificio de Educación y Patrimonio en Santa Cruz de Tenerife por una plaga de bichos

Desalojan la sede de Educación en Tenerife y Patrimonio por una plaga de insectos. Un centenar de personas ha tenido que abandonar este lunes sus puestos de trabajo tras el desalojo del Edificio de Usos Múltiples III, donde se encuentran varios departamentos de las Consejerías de Educación, Agricultura y Patrimonio, entre otras, y ubicado en la avenida de Buenos Aires. La alerta se produjo a media mañana ante la presencia de una plaga de insectos que, en un primer momento, se sospechó que podían ser chinches. Aunque los técnicos en control de plagas han descartado esta hipótesis y creen que se trata de "bichos de campo" —una amplia variedad de insectos y artrópodos que habitan en zonas agrícolas, rurales o de vegetación silvestre—, que podrían proceder de un solar colindante.

La segunda planta, donde se encuentran la mayor parte de los departamentos de Educación y el despacho del director Territorial, fue la más afectada. Y con el objetivo de fumigar esta zona, fue la primera en ser desalojada. Tras activarse el protocolo correspondiente, los trabajadores siguieron las recomendaciones del centro y han continuado su jornada laboral en modalidad de teletrabajo, mientras se inspeccionan las instalaciones.

Algunos de los insectos por los que se desalojo el Edificio de Usos Múltilples III esta mañana. / El Día

La histeria colectiva también llevó a trabajadores de otras plantas a abandonar sus puestos de trabajo, lo que ha causado problemas de gestión e interrupciones en la actividad diaria del edificio. Una buena parte de las personas que acudieron en la mañana de este lunes a realizar trámites han tenido que aplazarlos por la falta de personal. Y aunque los empleados de la primera planta optaron por continuar con su jornada, varios denunciaron que no han podido trabajar desde sus mesas por estar pegadas a las paredes y que, ante el desconocimiento, han preferido extremar las precauciones, sobre todo con los ciudadanos que entraban en las instalaciones. Asimismo, advierten que "hace mucho tiempo" que no se fumiga el edificio: "Antes era más habitual, lo sabemos porque nos avisaban de que iban a fumigar, de que había que irse antes y de que por la mañana había que ventilar, pero ni siquiera recordamos cuándo fue la última vez".

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