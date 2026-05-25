Coalición Canaria denuncia el retraso del futuro punto limpio de Vilaflor por falta de cesión de suelo

Coalición Canaria de Vilaflor de Chasna ha denunciado que el futuro punto limpio del municipio continúa sin avanzar por la falta de cesión del suelo previsto para esta infraestructura. La formación nacionalista responsabiliza al gobierno local del PSOE de retrasar un proyecto que, según sostiene, está incluido en la planificación insular de residuos del Cabildo de Tenerife.

El portavoz de CC en Vilaflor, Jesús Quijada, afirma que el Ayuntamiento está obstaculizando una instalación “necesaria, prevista y beneficiosa para los vecinos”. A su juicio, el municipio necesita contar con un espacio propio para depositar residuos que no deben ir a los contenedores habituales.

Una instalación para mejorar la gestión de residuos

CC defiende que el punto limpio permitiría mejorar el servicio que recibe la ciudadanía y evitar desplazamientos a otros municipios. También considera que ayudaría a reducir vertidos incontrolados y a facilitar el reciclaje de materiales que requieren una recogida específica.

Los puntos limpios sirven para depositar residuos urbanos previamente separados, especialmente aquellos que por su volumen, características o peligrosidad no deben mezclarse con la basura ordinaria. Entre ellos pueden encontrarse muebles, aparatos eléctricos, restos de pequeñas obras, aceites, baterías o pinturas.

Los nacionalistas piden desbloquear el proyecto

Coalición Canaria reclama al Ayuntamiento que facilite la cesión del terreno previsto y colabore con el Cabildo para que la infraestructura pueda ejecutarse. La formación advierte de que los retrasos pueden afectar a los plazos de planificación y dejar al municipio más tiempo sin este servicio.

Quijada sostiene que Vilaflor "no puede permitirse perder oportunidades" y pide al grupo de gobierno que priorice los intereses del municipio. Para CC, el punto limpio supondría una mejora directa en los servicios públicos, la limpieza y la protección del entorno natural.