Ya es oficial: el BOE cambia las normas de calidad del embutido y otros alimentos habituales en los supermercados tinerfeños

El Gobierno ha aprobado una renovación de varias normas de calidad alimentaria que afecta a productos como jamones, embutidos, aceitunas, galletas o determinadas bebidas. La medida queda recogida en el Real Decreto 142/2026y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Esta nueva regularización no obliga a retirar productos de los supermercados ni a retirar recetas, sino que endurece las condiciones relacionadas con el etiquetado, la trazabilidad y el uso de determinadas denominaciones comerciales.

Cambios en el etiquetado

Uno de los principales cambios afecta al etiquetado alimentario que busca redefinir términos como "natural", "tradicional", o "artesanal", cambiando así tanto el etiquetado como la forma de vender y comprar determinados productos

El objetivo es evitar que productos elaborados mediante procesos industriales se presenten como artesanales o tradicionales sin cumplir determinadas condiciones.

Más control en los jamones y embutidos

La normativa también pone el foco en los productos cárnicos curados, como embutidos y jamones, en los que se busca reforzar los controles sobre los ingredientes que se utilizan y el proceso de elaboración para que el fabricante ofrezca una información más clara a los consumidores. También conocer los tiempos de curación y la composición real de cada producto.

Además, el porcentaje de carne magra gana importancia dentro de las categorías de mayor calidad.

Sin embargo, esta reforma no se limita al jamón y a los embutidos. Productos como aceitunas y encurtidos, vinagre, galletas o algunas bebidas también se verán sometidos a cambios.

Transparencia

Otro de los aspectos principales de esta remodelación es que los fabricantes ofrezcan información más clara para los consumidores, y así puedan conocer el origen del animal, su alimentación, las condiciones de cría y el proceso de elaboración.

El objetivo principal es adaptar a legislación española a la normativa europea y reforzar la transparencia alimentaria para que los consumidores cuenten con la información suficiente y conozcan todos los detalles necesarios sobre el producto que vana comprar