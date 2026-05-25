Ya es oficial: el BOE cambia las normas de calidad del embutido y otros alimentos habituales en los supermercados tinerfeños
La normativa busca ofrecer más transparencia sobre el proceso de elaboración de los alimentos
El Gobierno ha aprobado una renovación de varias normas de calidad alimentaria que afecta a productos como jamones, embutidos, aceitunas, galletas o determinadas bebidas. La medida queda recogida en el Real Decreto 142/2026y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Esta nueva regularización no obliga a retirar productos de los supermercados ni a retirar recetas, sino que endurece las condiciones relacionadas con el etiquetado, la trazabilidad y el uso de determinadas denominaciones comerciales.
Cambios en el etiquetado
Uno de los principales cambios afecta al etiquetado alimentario que busca redefinir términos como "natural", "tradicional", o "artesanal", cambiando así tanto el etiquetado como la forma de vender y comprar determinados productos
El objetivo es evitar que productos elaborados mediante procesos industriales se presenten como artesanales o tradicionales sin cumplir determinadas condiciones.
Más control en los jamones y embutidos
La normativa también pone el foco en los productos cárnicos curados, como embutidos y jamones, en los que se busca reforzar los controles sobre los ingredientes que se utilizan y el proceso de elaboración para que el fabricante ofrezca una información más clara a los consumidores. También conocer los tiempos de curación y la composición real de cada producto.
Además, el porcentaje de carne magra gana importancia dentro de las categorías de mayor calidad.
Sin embargo, esta reforma no se limita al jamón y a los embutidos. Productos como aceitunas y encurtidos, vinagre, galletas o algunas bebidas también se verán sometidos a cambios.
Transparencia
Otro de los aspectos principales de esta remodelación es que los fabricantes ofrezcan información más clara para los consumidores, y así puedan conocer el origen del animal, su alimentación, las condiciones de cría y el proceso de elaboración.
El objetivo principal es adaptar a legislación española a la normativa europea y reforzar la transparencia alimentaria para que los consumidores cuenten con la información suficiente y conozcan todos los detalles necesarios sobre el producto que vana comprar
- El Ayuntamiento de Santa Cruz ordena el cese inmediato de actividades en el Real Casino de Tenerife al carecer de permiso
- La acusación pide 15 años de inhabilitación para el alcalde de Icod de los Vinos por prevaricación
- El Real Casino de Tenerife desafía al Ayuntamiento de Santa Cruz y mantiene las actividades pese a la orden municipal de cese inmediato
- El Cristo de La Laguna se unirá a la Virgen de Candelaria en el puerto de Santa Cruz para la visita del papa León XIV
- El Puerto de Granadilla, en el foco mundial por el hantavirus, sufre un nuevo revés al quedar desierto el concurso para su finalización
- El papa León XIV usará un coche de golf que se adapta en Tacoronte para recorrer La Laguna y estar cerca de la gente
- El local de Tenerife donde el pulpo es el plato estrella: cocina casera y precios económicos
- Cobra 15 millones y no hace la obra: El TSJC condena al Ayuntamiento de Arico a urbanizar el 60% de Abades