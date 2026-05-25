Por qué la bandera de Canarias es blanca, azul y amarilla y cuál es el origen de sus colores

La bandera de Canarias es hoy uno de los símbolos más conocidos del Archipiélago. Sus tres franjas verticales —blanca, azul y amarilla— aparecen en actos institucionales, celebraciones populares, centros educativos, balcones y eventos deportivos. Pero su historia no se explica solo por una decisión administrativa. Detrás de esos colores hay mucha historia: referencias marítimas, movimientos sociales y un largo proceso de construcción simbólica.

La enseña oficial quedó fijada con el Estatuto de Autonomía de Canarias de 1982, aprobado por la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto. En su artículo 6 se estableció que la bandera de Canarias está formada por tres franjas iguales en sentido vertical, cuyos colores son, a partir del asta, blanco, azul y amarillo.

Antecedentes históricos de la bandera de Canarias: el estandarte real de 1561

Uno de los precedentes más citados en la historia de la bandera de Canarias es el llamado Estandarte Real o "bandera general" de las Islas. Según recoge la obra Símbolos de España y de sus regiones y autonomías, este estandarte fue entregado el 17 de enero de 1561 por el regidor Pedro de Vergara al alférez mayor de Tenerife Francisco de Valcárcel.

No obstante, la explicación más extendida sobre el origen de la bandera canaria se sitúa en el siglo XIX y está relacionada con las antiguas banderas de las provincias marítimas del Archipiélago. Aunque el Gobierno de Canarias no ha fijado un significado concreto para cada color, se suele interpretar que la bandera actual combina los colores vinculados a las dos provincias canarias: Tenerife, asociada al blanco y azul, y Gran Canaria, asociada al azul y amarillo. De esta forma, el blanco aparece a la izquierda, el azul queda en el centro como color compartido y el amarillo se sitúa a la derecha.

Canarias Libre y la tricolor de 1961

Antes de su reconocimiento oficial en 1982, la tricolor blanca, azul y amarilla ya había aparecido en 1961. En aquel año, el movimiento antifranquista Canarias Libre creó una bandera tricolor que incluía el blanco, el azul y el amarillo.

El diseño se atribuye a María del Carmen Sarmiento, Jesús Cantero y Arturo Cantero, quienes recortaron unas tiras de papel la víspera del Día del Pino en Gran Canaria y dieron vida a una bandera que tuvo una gran acogida por la población.

Las siete estrellas verdes

Varios años después de la enseña de Sarmiento, Antonio Cubillo, fundador del Movimiento para la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC) diseñó la bandera con las siete estrellas verdes.

Esta enseña nace de la fusión entre la tricolor ideada por el movimiento antifranquista Canarias Libre y la bandera del Ateneo de La Laguna, una bandera azul con siete estrellas blancas que nació como una forma de protestar por el trato que estaba recibiendo Canarias del Estado a principios del siglo XX.

La versión con las siete estrellas verdes no es la bandera oficial de la Comunidad Autónoma, pero continúa apareciendo en manifestaciones, actos reivindicativos, eventos populares, estadios y espacios vinculados al nacionalismo canario. Para una parte de la sociedad representa una expresión política, cultural o identitaria distinta a la institucional.

La bandera oficial de Canarias desde 1982

Durante la Transición y el proceso de construcción autonómica, la bandera tricolor terminó consolidándose como la opción institucional. El Estatuto de Autonomía de 1982 estableció la bandera blanca, azul y amarilla sin añadir otros elementos obligatorios. No obstante, en el uso institucional también existe la versión con el Escudo de Canarias situado en el centro.

El reconocimiento legal dio carácter oficial a una enseña que ya había acumulado distintos significados históricos y sociales. Desde entonces, la bandera se utiliza en instituciones públicas, actos oficiales y celebraciones autonómicas.

En 2005, el Boletín Oficial de Canarias publicó la actualización del Manual de Identidad Corporativa Gráfica del Gobierno de Canarias, donde se regulan aspectos técnicos de la imagen institucional, incluidos los usos gráficos de la identidad autonómica.