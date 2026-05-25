La Aemet avisa: las temperaturas podrán alcanzar los 34 grados en Tenerife este martes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) lanza un aviso a los tinerfeños: las temperaturas podrán alcanzar este martes los 34 grados en algunos puntos de la isla.

Un calor veraniego poco típico para el mes de mayo, pero que se ha generalizado en todo el país. En concreto, la previsión indica que habrá intervalos de nubes medias y altas, con algunos intervalos de nubes bajas en costas del norte a primeras y últimas horas.

También se espera calima ligera y temperaturas en ligero ascenso, superándose los 30ºC de máxima en amplias zonas, en especial en medianías, sin descartar que se alcance localmente el umbral de 34 ºC en medianías del noreste y en vertientes orientadas al sur y oeste.

Playa de Las Vistas. / MARÍA PISACA

El viento soplará de componente norte moderado, ocasionalmente fuerte en el extremo noreste y en costas del oeste, girando a componente oeste en medianías y zonas altas.

Aviso amarillo

Por otro lado, los avisos amarillos por temperaturas máximas seguirán activos este martes en las islas orientales. En concreto, se esperan temperaturas máximas de 35ºC, aunque con probabilidad de que se alcancen los 37ºC localmente en zonas de interior y los 34ºC en medianías del norte de Gran Canaria.

En Lanzarote y Fuerteventura afectará principalmente a zonas de interior.

Previsión general

En cuanto a la predicción para el conjunto del archipiélago, la Aemet prevé intervalos de nubes medias y altas en general, con algunos intervalos de nubes bajas en costas norte a primeras y últimas horas.

Temperaturas en ascenso en las islas montañosas y en el sudeste de Fuerteventura, pocos cambios en el resto.

Viento de componente norte moderado en general, ocasionalmente fuerte en vertientes este y oeste de las islas montañosas, girando a componente oeste en medianías y zonas altas.