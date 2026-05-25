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Aemet activa un lunes de calor intenso en Tenerife: máximas de hasta 37 grados y calima en el archipiélago

Canarias arranca la semana con una nueva subida de temperaturas, ambiente seco y la persistencia de la calima. La previsión apunta a registros muy elevados en distintas zonas de las islas

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

El calor vuelve a ser protagonista este lunes en Canarias. El archipiélago comienza la jornada bajo un escenario de temperaturas muy altas, cielos prácticamente despejados y presencia de calima, una situación que podría intensificarse durante las horas centrales del día.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que el episodio cálido continúe dejando valores muy elevados, con más de 34 grados en varias zonas e incluso máximas cercanas a los 37 grados en algunos puntos del archipiélago.

Tenerife afronta otra jornada con calor al alza

En Tenerife, el día comienza con algunos intervalos nubosos en zonas del norte, aunque predominarán los cielos despejados conforme avance la mañana.

La isla seguirá registrando calima ligera en medianías y zonas altas, mientras las temperaturas experimentarán un nuevo ascenso.

La previsión no descarta que la vertiente sur alcance localmente los 34 grados durante las horas más cálidas.

Temperaturas previstas en Santa Cruz de Tenerife:

  • Mínima: 21 ºC
  • Máxima: 31 ºC

Las temperaturas más altas del día

Los valores más elevados previstos para este lunes podrían registrarse en:

  • Interior de Lanzarote, con hasta 37 ºC
  • Interior de Fuerteventura, también con valores próximos a 37 ºC
  • Gran Canaria, donde varias medianías y cumbres podrían superar 34 ºC

Además, el viento será en general más flojo, aunque continuará soplando con mayor intensidad en algunos extremos costeros y zonas altas.

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El lunes arranca así en Canarias con más calor, calima y temperaturas plenamente veraniegas desde primera hora.

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