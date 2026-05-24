Summer Pop Tenerife dinamita el final del verano con un despliegue de 20 artistas

Summer Pop Tenerife sigue sumando nombres al cartel de su primera edición, que se celebrará en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife el próximo domingo 13 de septiembre a las 16 horas. En esta ocasión, el festival confirma la incorporación de dos de los artistas más potentes de la escena urbana actual con un marcado sello canario: Lucho RK y Danny Romero.

Lucho RK llega a Summer Pop Tenerife respaldado por una carrera meteórica que lo posiciona como uno de los nombres más destacados del género urbano en España. El artista grancanario ha irrumpido con fuerza en la industria musical gracias a un estilo que fusiona ritmos latinos con el rap y las nuevas tendencias del trap. Ese sello propio ha dado un salto definitivo con el lanzamiento de su primer EP, ¿Quién está aquí?, un trabajo con el que demuestra su capacidad para conectar directamente con el público. Con una comunidad digital en constante crecimiento, Lucho RK cuenta con más de 3,7 millones de oyentes y acumula más de 27 millones de reproducciones globales. Esta proyección se consolida a través de colaboraciones con los mayores exponentes de la escena actual, destacando su exitosa colaboración junto a Quevedo.

Asimismo, la confirmación de Danny Romero asegura la presencia en el festival de un auténtico referente de la música urbana, tanto en España como en Latinoamérica. El productor, compositor y cantante de Gran Canaria revolucionó la industria musical desde sus inicios, logrando su primer número uno internacional con el éxito indiscutible Agáchate. Apadrinado en sus comienzos por Juan Magán, Romero ha consolidado una de las trayectorias más sólidas del panorama actual, acumulando un palmarés histórico de 14 Discos de Oro y 14 Discos de Platino.

Lucho RK llega a Summer Pop Tenerife respaldado por una carrera meteórica / Encaro

Además, la organización refuerza el arraigo insular del cartel al sumar a Ruslana. La intérprete tinerfeña de adopción regresa a la Isla avalada por su condición de Artista Revelación de LOS40 y el éxito de una gira nacional con once sold outs. En paralelo, la programación integra la proyección de Lewis Potter,creador grancanario que ha revolucionado la escena urbana mediante la fusión de raíces británicas e isleñas, un sello propio que ya respalda una métrica superior a los 450.000 oyentes mensuales en Spotify.

Al cartel de Summer Pop Tenerife se suma también Playacoco, un proyecto musical que fusiona pop y sonidos tropicales. Tras más de 450 conciertos y compartir escenario con artistas nacionales e internacionales como Bad Bunny y Yatra, entre otros, el dúo continúa consolidando una propuesta que conecta el sonido del archipiélago con el público actual.

Estas nuevas confirmaciones se integran en un cartel que ya cuenta con la presencia de Álvaro de Luna, inmerso en la presentación de su nuevo proyecto discográfico Azulejos, y de Leire, quien prepara el esperado estreno de su primer álbum en solitario. El cartel completo con nuevos artistas se anunciará próximamente.

Al cartel de Summer Pop Tenerife se suma también Playacoco / Encaro

El encuentro cuenta con el respaldo institucional del Gobierno de Canarias, Turismo Islas Canarias e Islas Canarias Latitud de Vida, además de la colaboración estratégica de LOS40, consolidando la posición de la isla como sede de grandes eventos en el Archipiélago.

Las entradas están disponibles a través de la web de Sumer Pop Tenerife y en la plataforma Tomaticket.

Sobre Encaro Factory

Encaro Factory es una firma especializada en producción de eventos y dirección artística. La compañía desarrolla proyectos de gran formato que combinan diseño conceptual, escenografía y programación cultural, con el objetivo de transformar espacios y crear experiencias singulares dentro del sector del ocio y el entretenimiento.