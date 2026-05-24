Rosa Dávila: «Tenerife avanza hacia una economía circular más eficiente»

En los últimos años se ha hablado mucho de la necesidad de transformar el modelo de gestión de residuos en Tenerife. ¿En qué momento se encuentra actualmente la Isla?

Tenerife está en un momento clave de transformación hacia un modelo más sostenible y eficiente. Somos una isla con limitaciones territoriales, presión turística y crecimiento poblacional, lo que genera gran cantidad de residuos. En los últimos años hemos impulsado inversiones importantes, con mejoras en las plantas de clasificación, nuevas tecnologías de tratamiento y optimización logística en las plantas de transferencia. Gracias a estas acciones, los residuos domésticos gestionados han pasado de 526.664 toneladas en 2023 a 558.519 toneladas en 2025, lo que supone un incremento controlado del 6% a pesar del aumento poblacional y turístico.

Los informes técnicos apuntan a una mejora significativa en la recuperación de materiales reciclables. ¿Qué valoración hace de estos resultados?

Muy positiva. Entre 2023 y 2026, la recuperación de materiales susceptibles de ser reciclados ha crecido más del 50%, especialmente papel, cartón y plásticos, gracias a la incorporación de sistemas de clasificación automática y la aplicación de inteligencia artificial en los procesos de separación. Esta modernización ha permitido reducir la cantidad de residuos depositados en las celdas de vertido y aumentar significativamente la eficiencia de los procesos. Además, también se ha optimizado el transporte de residuos y eso tiene un impacto tanto ambiental como operativo. Evidentemente todavía quedan retos pendientes, pero creemos que el camino iniciado es el correcto.

¿Qué papel juega el Complejo Ambiental de Tenerife dentro de toda esta estrategia insular?

Es fundamental. Allí se centralizan procesos de clasificación, tratamiento, valorización y reciclaje de residuos, pero también desempeña una función educativa. Contamos con programas como las visitas didácticas, que este curso han alcanzado 3.405 asistentes, y con iniciativas como Aula Móvil S’Lab, Aulas + Sostenibles y Personas + Sostenibles, que implican a alumnos y familias para fomentar hábitos responsables. Precisamente con motivo de la celebración del Día Mundial del Reciclaje, hemos celebrado unas jornadas divulgativas y educativas contando con la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, en su inauguración.

Uno de los problemas habituales sigue siendo la separación incorrecta de residuos por parte de la ciudadanía. ¿Falta todavía conciencia ambiental?.

Creo que cada vez existe una mayor conciencia social sobre la importancia del reciclaje y la sostenibilidad, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. La separación correcta de residuos en origen es fundamental para mejorar la recuperación de materiales y reducir el impacto ambiental. Por eso insistimos tanto en la educación ambiental y en las campañas de sensibilización. Las administraciones públicas podemos poner infraestructuras y recursos, pero el compromiso ciudadano sigue siendo imprescindible. No obstante, en 2025, más de 338.000 usuarios depositaron 63.128 toneladas de residuos en los puntos limpios de Tenerife, lo que representa un aumento del 21% en usuarios respecto a 2022 y del 16% en residuos recuperados. En ese sentido, debo citar programas como Truec@ donde incluso la presidenta del Cabildo ha destacado la importancia de no solo recoger, sino darle una nueva vida a lo que antes iba directo al contenedor, fomentan la reutilización a través de una plataforma de intercambio sostenible, convirtiendo a los tinerfeños en protagonistas de la economía circular.

Los puntos limpios también forman parte de la estrategia insular de residuos. ¿Qué importancia tienen dentro del sistema?

Son instalaciones fundamentales porque permiten gestionar correctamente residuos que no pueden depositarse en los contenedores convencionales. Además, ayudan a evitar vertidos incontrolados y facilitan la recuperación de muchos materiales reciclables. Muchas veces no somos conscientes de la importancia ambiental y sanitaria que tienen los puntos limpios, especialmente en una Isla como Tenerife, donde la protección del territorio es prioritaria.

¿Cuál considera que es el principal reto ambiental que afronta Tenerife en los próximos años?

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El principal reto es seguir avanzando hacia un modelo realmente sostenible y equilibrado. Tenemos que mejorar la gestión de residuos, seguir modernizando infraestructuras y reforzar la educación ambiental, pero también debemos consolidar un modelo de desarrollo que sea compatible con la protección del territorio. La sostenibilidad ya no es una opción, sino una necesidad para garantizar el futuro de Tenerife.