Retrasos y desinformación municipal marcan el drama de una familia con ELA en Icod de los Vinos

La madre de Eva Molina González tuvo un diagnóstico de ELA tardío. Cuando la enfermedad fue detectada se encontraba en un estadio intermedio y la paciente limitada físicamente. Era el 24 de julio de 2024, momento en el que la familia se moviliza para tramitar todas las ayudas posibles, pero no recibió toda la información desde el Ayuntamiento de Icod de los Vinos. Molina expone que su madre disfrutó del Servicio de Ayuda a Domicilio solo una semana antes de ingresar en el hospital tras empeorar. No volvió a su domicilio.

Cuatro meses después, el pleno del Consistorio icodense dio luz verde a crear unas ayudas específicas para esta enfermedad. Fue una propuesta de Coalición Canaria, partido en la oposición, pero la iniciativa no prosperó delante porque los técnicos municipales lo desaconsejaron porque el Ayuntamiento carece de competencia en la materia. Sí que puso en marcha ayudas de carácter social con carácter urgente. El Gobierno municipal (AI-PSOE) argumenta que esta subvención no fue solicitada por nadie en 2025 y la vecina de Icod de los Vinos asegura que no la solicitó porque no le informaron de su existencia.

Una accesibilidad complicada

La situación de la madre de Eva Molina era aún más complicada por las características de accesibilidad de su vivienda. Este aspecto también se trasladó al Ayuntamiento e incluso un concejal y un técnico acudieron al domicilio para estudiar algún tipo de solución. Descartaron la viabilidad de una rampa por la pendiente. Los técnicos de ambulancias les advirtieron de que, en caso de emergencia, tendrían que llamar a los bomberos para sacar a su madre de la casa.

A principios de 2025, una hermana de Molina se reúne con el alcalde, Javier Sierra (AI), y los concejales de Seguridad y Acción Social, Jorge González Socas y Cathaysa Concepción Mesa, respectivamente. Plantean una serie de demandas para su madre, entre ellas la habilitación de alumbrado en la calle y que el Ayuntamiento asumiera los meses en los que la ONG TeiDELA no presta el servicio a domicilio. Según Eva Molina, se comprometieron a realizar un acceso por una huerta colindante -para lo que era necesario la recogida de firmas de los vecinos- y establecer una partida presupuestaria para subvenciones. Pero nada de eso llegó a materializarse. "La enfermedad de mi madre avanzaba muy rápido y no había tiempo. Entre que los vecinos tardaban en responder y la enfermedad iba devorándola, ya no había margen. Al final pasó justo lo que habían advertido los técnicos: llegó una emergencia y no había acceso", cuenta.

La vecina de Icod de los Vinos, además de la falta de información, echó de menos la implicación del Ayuntamiento en el caso de su madre. "Ni visitas domiciliarias, ni llamadas, ni seguimiento. Nada", demanda. La segunda valoración del grado de dependencia de su madre llegó una semana antes de morir. "Esto nunca se me va a olvidar. La trabajadora social del Gobierno de Canarias vino a darle la evaluación justo cuando a mi madre le estaban retirando la medicación porque estaba en fase terminal. Solo pensaba: ¿ahora para qué sirve esto?", concluye.