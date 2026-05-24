El Ejército honra a los militares de las guerras de Ifni y contra Inglaterra

El Mando de Canarias del Ejército de Tierra escenificó durante la tarde de ayer en el acto principal de la semana de las Fuerzas Armadas en Santa Cruz de Tenerife el reconocimiento simbólico a los militares españoles que participaron en las guerras contra Inglaterra, entre 1796 y 1807, y la de Sidi-Ifni, entre 1957 y 1958, así como a aquellos mandos y soldados que fueron expulsados del Sáhara Occidental en 1975, después de la Marcha Verde impulsada por Marruecos.

Así se efectuó con la imposición de corbatas (cintas) en el ámbito militar al estandarte del Mando de Canarias durante el evento desarrollado en plena Avenida Marítima de la capital tinerfeña en una tarde espléndida y en el cual no hubo incidentes relevantes.

También hubo imposición de corbatas de carácter civil, como la Medalla de Oro otorgada por el Cabildo de Tenerife el 2 de junio del 2014 y cuya colocación fue realizada por la presidenta de la corporación insular, Rosa Dávila.

Igualmente se colocaron las correspondientes a la Medalla de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife en su categoría de oro concedida en diciembre de 1978, así como la Medalla de la capital tinerfeña al Mérito Social, entregada en marzo del 2003. Ambas fueron puestas en el estandarte por el alcalde santacrucero, José Manuel Bermúdez. Y la Medalla al mérito municipal ofrecida por el Ayuntamiento de La Orotava en septiembre del 2024 la impuso el regidor de la villa norteña, Francisco Linares.

En este último caso, el Ayuntamiento orotavense la concedió por la implicación del Ejército de Tierra en los diferentes operativos desarrollados a lo largo de cuatro décadas para intentar sofocar los incendios forestales que han afectado a dicho municipio.

Acto del Día de las Fuerzas Armadas en Santa Cruz de Tenerife / Rafael Arturo Jiménez Rivero

El teniente general Julio Salom, jefe del Mando de Canarias, aseguró tras el acto que sólo tenía palabras de «agradecimiento, agradecimiento y agradecimiento al pueblo chicharrero por acompañarnos; a la Unidad de Honores, que la verdad nos ha hecho un acto brillante, y el remate ha sido esa pasada de los [cazas] F-18, que tal vez sea la última vez que vuelen sobre Santa Cruz de Tenerife, pues van a ser sustituidos por los Eurofighter».

Salom explicó que las mencionadas corbatas, a pesar de que algunas se habían concedido hace muchos años, no se habían colocado por la falta de trámites administrativos.

El teniente general apuntó que los ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife «entiende mucho de formación militar, sabe guardar los silencios, sabe dar los aplausos». Salom valoró de forma positiva que la Reina de las Fiestas de Mayo y su corte de honor, vestidas con trajes tradicionales del siglo XVIII, llevaran la bandera de España despuúes de ser arriada. Para el jefe del Mando de Canarias, este también fue un símbolo de fusión y unión entre las Fuerzas Armadas y los ciudadanos del Archipiélago.

Salom también anunció que en junio la Brigada Canarias XVI, con más de 1.500 profesionales, deberá ir al centro nacional de adiestramiento de San Gregorio, en Zaragoza, para intentar lograr la certificación Battlegroup de la Unión Europea a lo largo de casi un mes. El objetivo es que dicho colectivo del Mando de Canarias pueda estar un año a disposición de la Unión Europea para ser activado y desplegado donde se considere necesario para actuar ante cualquier crisis. «Es un reto importante para nosotros», aclaró Salom, quien especificó que una movilización de estas características requiere «una logística seria».

También recordó que, con la llegada del verano, se reactivará la operación Centinela Canario, mediante la cual se desarrolla la vigilancia de las zonas forestales de Tenerife, con patrullas del Ejército de Tierra para evitar la proliferación de incendios.