El ‘corazón verde’ de Tenerife

El Complejo Ambiental de Tenerife, en Arico, abrió esta semana sus puertas a la ciudadanía por el Día Mundial del Reciclaje. La iniciativa, organizada por el Cabildo de Tenerife, permitió a escolares, docentes, profesionales y vecinos conocer de primera mano el funcionamiento del principal centro de tratamiento de residuos de la isla y sus proyectos de transición hacia un modelo más sostenible.

Durante las jornadas, cientos de personas recorrieron las instalaciones y participaron en actividades ambientales. Entre los asistentes figuraron alumnos y profesores de Arona y Santa Cruz de Tenerife, además de especialistas del sector. El objetivo fue acercar a la sociedad un ámbito alejado de la vida cotidiana, pero decisivo para el futuro: qué ocurre con los residuos y cómo pueden convertirse en nuevos recursos.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, inauguró el encuentro y subrayó la relevancia del reciclaje y la valorización en un territorio insular. En un sistema aislado como el tinerfeño, recordó, «cada decisión sostenible tiene consecuencias directas sobre el medioambiental, la economía y la calidad de vida». Dávila defendió que Tenerife aspira a situarse como referente para otros territorios insulares y regiones ultraperiféricas de la Unión Europea mediante tecnologías avanzadas de tratamiento.

Los datos muestran una evolución positiva. Entre 2023 y 2026, la recuperación de materiales reciclables en Tenerife ha crecido más de un 50%, especialmente en papel, cartón y plásticos. Ese avance está ligado a las mejoras en las plantas y a la colaboración ciudadana, ya que la separación en origen sigue siendo el primer eslabón de la cadena. Cuando los residuos llegan correctamente clasificados, se reducen los costes de tratamiento, mejora la calidad de los materiales recuperados y disminuye la cantidad que acaba en vertedero.

La educación ambiental se ha convertido, por ello, en una prioridad. Las visitas didácticas al Complejo Ambiental han pasado de 55 recorridos y 2.018 asistentes en 2020 a 111 visitas y 3.405 participantes en el curso actual. Este crecimiento consolida el interés de centros educativos y familias por conocer de cerca las infraestructuras de reciclaje y economía circular de Tenerife.

La consejera insular del área, Blanca Pérez, destacó que estas jornadas permiten reforzar la transparencia de la gestión pública. «El propósito es que vecinos, estudiantes y profesionales observen de primera mano el modelo de gestión de residuos de Tenerife, al que se ha destinado una inversión de 66 millones de euros, así como el estado de las infraestructuras y de los proyectos estratégicos que estamos ejecutando», señaló.

Una central de recursos

En la misma línea, el director insular de Residuos, Alejandro Molowny, puso el acento en el cambio de enfoque del complejo. «El Complejo Ambiental ya no es solo un lugar de tratamiento, es una central de recursos», afirmó. Tras inversiones superiores a los 60 millones, añadió, el reto es que la sociedad compruebe cómo la investigación y la concienciación se traducen en soluciones reales para la isla.

Buena parte de esta estrategia se articula a través de Tenerife + Sostenible, una línea que reúne proyectos educativos, acciones de sensibilización y herramientas de participación. Uno de ellos es el Aula Móvil S’Lab, un equipamiento itinerante que recorre los municipios para descentralizar la educación ambiental. Mediante actividades dinámicas y recorridos virtuales, esta iniciativa acerca a la ciudadanía pautas para una gestión responsable de los residuos. En su primer curso escolar ha contado con casi 800 participantes.

Otro de los programas destacados es Aulas + Sostenibles, dirigido al alumnado de 4º de Primaria y 2º de ESO. La propuesta introduce modelos de desarrollo responsable mediante talleres, visitas ambientales, papeleras de reciclaje y el certamen Somos + Sostenibles. El proyecto, alineado con la Agenda 2030, ha pasado de 35 centros en 2019 a 90 en el curso actual.

También crece Personas + Sostenibles, una iniciativa orientada a familias y colectivos locales para transformar hábitos cotidianos en acciones con impacto ambiental y ahorro económico. En 2025 alcanzó a 118 familias de siete municipios, frente a las 87 familias de seis municipios registradas en 2022. En conjunto, la implicación escolar en estas iniciativas ha sido masiva en el curso 2025/2026, con 90 centros y 7.957 alumnos, casi el triple que en 2019.

El Cabildo también ha puesto en marcha fórmulas para promover la reutilización. Truec@, una aplicación digital de intercambio sostenible, permite que los usuarios den una segunda vida a objetos que ya no utilizan. A través de un sistema de puntos vinculado a los puntos limpios, la herramienta impulsa un modelo basado en el reaprovechamiento, la solidaridad y la conciencia ambiental. Desde su lanzamiento, en abril del pasado año, suma más de 700 usuarios y ha favorecido cerca de mil intercambios.

La red de puntos limpios es otra pieza clave. A las instalaciones de Santa Cruz de Tenerife (Jagua), Las Torres de Taco, Güímar, Adeje, Buenavista del Norte, La Guancha, La Orotava y Arona se han incorporado Tegueste y Los Rodeos, mientras que el punto limpio de Arico está en construcción. Las Chafiras, en San Miguel de Abona, está pendiente de inauguración, al igual que el centro logístico de Arona.

Más uso de los puntos limpios

La respuesta social confirma el avance. En 2025, los puntos limpios cerraron con una cifra récord de 338.920 usuarios y 63.128 toneladas de residuos depositadas. En menos de cuatro años, el número de personas que recurren a estas instalaciones ha aumentado un 21,57%, mientras que los residuos recuperados para la economía circular han crecido un 16,81%.

La gestión logística también mejora. El volumen de residuos canalizado por las plantas de transferencia pasó de 416.835,39 toneladas en 2023 a 421.714,32 en 2025, el 75,51% de la carga total de la isla. Pese a mover 4.878,93 toneladas más, los desplazamientos en carretera solo aumentaron un 1,05%, gracias a una mayor optimización de la carga por trayecto.

Este esfuerzo se produce en un contexto de mayor presión demográfica y turística. Entre 2023 y 2025, Tenerife ganó 17.654 residentes, un 1,86% más, y superó los 6,5 millones de visitantes anuales. Pese a ese aumento, los residuos domésticos gestionados en el Complejo Ambiental crecieron de forma más contenida, un 6,05%, de 526.664,77 a 558.519,51 toneladas, lo que apunta a una moderación de la basura por persona.

Las inversiones realizadas en la planta de clasificación han permitido alcanzar porcentajes de recuperación de entre el 6% y el 8%, entre los más altos del país en instalaciones de este tipo. La cifra supera ya las 26.000 toneladas anuales de materiales recuperados de la basura que llega mezclada al Complejo Ambiental. El reto es reducir el vertido y convertir cada residuo en una oportunidad para avanzar hacia una Tenerife más sostenible.