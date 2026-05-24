Aemet avisa de una jornada de domingo de calor en Tenerife: temperaturas por encima de 34 grados y calima en varias islas

Canarias amanece este domingo bajo la influencia de un episodio marcado por más calor, calima y viento, una combinación que seguirá dejando temperaturas elevadas en distintos puntos del archipiélago. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que los termómetros continúen subiendo y que incluso se superen los 34 grados en varias zonas de las islas.

Desde primeras horas del día se esperan algunos intervalos nubosos en áreas del norte, aunque el panorama general estará dominado por los cielos poco nubosos o despejados, especialmente conforme avance la mañana.

Tenerife afronta una jornada con más calor y posibles máximas por encima de los 30 grados

En Tenerife, el aumento térmico será uno de los aspectos más destacados de la jornada. Aunque el norte de la isla comenzará el día con algunos intervalos nubosos, la previsión apunta a una clara mejoría durante las horas centrales.

La Aemet señala que las temperaturas subirán especialmente en medianías del oeste, sur y nordeste, donde se podrían superar localmente los 30 grados.

Además, seguirá presente calima ligera en medianías y zonas altas, mientras que el viento ganará intensidad en algunos sectores.

Temperaturas previstas en Santa Cruz de Tenerife:

Mínima: 20 ºC

20 ºC Máxima: 28 ºC

También se esperan:

Rachas fuertes en el extremo noroeste y costa sudeste

Mayor intensidad del viento en el sur de Anaga

Viento moderado a fuerte en las cumbres centrales

Canarias se prepara para un nuevo repunte del calor

El ascenso térmico será todavía más acusado en algunos puntos del archipiélago.

Las zonas donde se esperan los valores más altos son:

Interior del sur de Lanzarote , donde podrían superarse los 34 ºC

, donde podrían superarse los Áreas interiores de Fuerteventura , con registros similares

, con registros similares Sur y oeste de Gran Canaria, donde también podrían alcanzarse esas cifras

En el resto de las islas, como La Gomera, La Palma o El Hierro, las máximas también seguirán al alza y algunas zonas interiores podrían acercarse a los 30 grados.

El estado del mar

En las costas canarias se prevé:

Viento del nordeste y este de fuerza 4 a 6

Marejada a fuerte marejada

Mar de fondo del norte con olas entre uno y dos metros

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La jornada arranca así con un escenario claramente veraniego en Canarias, con más calor, calima y viento como protagonistas desde primera hora.