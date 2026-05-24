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Aemet avisa de más calor en Tenerife: el lunes podría dejar hasta 37 grados y la calima seguirá presente

Las altas temperaturas no darán tregua en el archipiélago y la previsión para este lunes apunta incluso a un nuevo repunte térmico en varias islas. La calima seguirá presente y los termómetros podrían dispararse en algunas zonas interiores

Mapa meteorológico de temperaturas en Canarias

Mapa meteorológico de temperaturas en Canarias / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

Canarias encara la recta final del domingo con la mirada puesta en una jornada de lunes que volverá a estar marcada por el calor intenso, la calima y temperaturas muy elevadas en buena parte del archipiélago. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene la previsión de un ambiente seco y estable, con cielos poco nubosos y máximas que volverán a situarse por encima de los 34 grados en varios puntos.

Aunque el viento perderá algo de intensidad respecto a jornadas anteriores, el episodio cálido continuará ganando fuerza, especialmente en medianías y zonas orientadas al sur y oeste.

Tenerife podría superar los 34 grados en algunas zonas

En Tenerife, el lunes llegará con cielos poco nubosos y algunos intervalos en el norte, mientras seguirá presente calima ligera en medianías y zonas altas.

Las temperaturas volverán a subir, especialmente las máximas, y no se descarta que algunas áreas de la vertiente sur alcancen o superen localmente los 34 grados.

Temperaturas previstas en Santa Cruz de Tenerife:

  • Mínima: 21 ºC
  • Máxima: 31 ºC

El viento soplará flojo de componente norte, aunque será más intenso en extremos del noreste y noroeste.

El calor seguirá apretando en Canarias

Las previsiones sitúan los registros más elevados en:

  • Lanzarote, donde el interior podría alcanzar 37 ºC
  • Fuerteventura, también con posibilidad de llegar localmente a 37 ºC
  • Gran Canaria, con temperaturas superiores a 34 ºC en medianías y cumbres orientadas al sur y oeste

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La situación continuará marcada por cielos despejados, polvo en suspensión y ambiente muy cálido en prácticamente todas las islas.

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