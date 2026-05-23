El Riego en Los Realejos: memoria en calma

Ironías de la vida, el caserío de El Riego, en Los Realejos, no cuenta con agua potable. La memoria de un pasado agrícola más próspero reposa con calma entre los verdes riscos que se asoman a la costa del norte de Tenerife. Es fácil mimetizarse en el paisaje entre el canto de los pájaros, los balidos de las pocas cabras que quedan y el arrullo del Atlántico.

Tierra de medianeros por excelencia, está habitado en la actualidad por una familia de seis miembros y varios vecinos que conviven en perfecta armonía. Superan la decena gracias a los cuatro hijos de Carlos López Hernández, un abogado que hace siete años decidió dejar el centro de Barcelona para comprar una finca en El Riego e instalarse aquí. Bajo el nombre de La Espiral, desarrollan un proyecto de turismo rural y agricultura ecológica. La tranquilidad gira a su alrededor y se transmite en un discurso que aboga por un ritmo pausado de vida. "Estar en la naturaleza compensa muchas otras deficiencias. Tampoco estamos lejísimos del resto", explica López. Para llegar al enclave hay que pasar por una pista perfectamente acondicionada, muy estrecha y llena de flora en los márgenes. La pendiente es muy acusada, pero están contentos con el acceso. "Lo arreglaron hace unos tres años", sitúa en el tiempo.

Es fundamental tener un coche en El Riego, eso sí. Si no, el aislamiento sería una condena física. El abogado tarda unos diez minutos en llevar a sus hijas al colegio o en llegar a cualquier servicio situado en Icod El Alto. Ellos han ganado mucho mudándose a este recóndito punto de la geografía de Tenerife. "No cambiaríamos esto por la ciudad ahora mismo. Estamos muy contentos de vivir aquí", dice con un fondo azul muy intenso y un sol que se refleja de manera férrea en su tez morena.

El Riego, en Los Realejos / Arturo Jiménez

Carlos López y su familia son la cara positiva de la moneda de El Riego. Al tirarla al aire y caer la cara negativa se lee un nombre: Jerónimo Romero López, alias 'El purito', porque "así es como me conoce todo el mundo aquí", apostilla. Sus gafas de vista se caen de manera continua, lo que le imprime el gesto de acomodárselas cada pocos segundos. 'El purito' se crió en El Riego y sigue teniendo tierras cultivadas allí. Sus padres eran medianeros de una finca -aunque procedían de La Sombrera- y vivió una etapa de prosperidad agrícola que hoy es solo un recuerdo. Ese momento se ve en casas abandonadas, huertas baldías y se oye en un discurso muy pesimista acerca del futuro del caserío. "Antes aquí podíamos vivir unas 40 personas. Sobre todo gente que se dedicaba a cultivar los terrenos de los señores y tenían cabras, gallinas o cochinos", cuenta. Apenas era necesario salir del lugar para obtener la comida necesaria para el día a día. También recuerda el trueque y cómo "la gente subía de La Rambla por un camino con los burros. A veces traían rolos de la platanera y las bestias cargaban lo que daba la tierra para subirlas hasta Icod El Alto. Tú me dabas papas y yo te doy huevos", refiriéndose al intercambio de víveres básicos.

"Todo el mundo se fue. La culpa la tiene el Gobierno. Nadie siembra porque todo viene de fuera. Es más fácil ir a cualquier supermercado que sembrar", argumenta con contundencia y cierto enfado. Sin embargo, él sigue cultivando las huertas junto a otro de los vecinos, con el añadido del conocimiento de la familia de López Hernández en cuanto a agricultura ecológica. "A mis papas no les echo nada", confiesa con orgullo. Al preguntarle por qué no se marcha de El Riego y por qué sigue mimando la tierra, no duda su respuesta: "¡Porque me gusta! Me gusta", repite con énfasis. Confiesa que siempre estuvo con gente mayor y de ahí le viene toda la sabiduría popular sobre la tierra. "Desde que tenía 14 ó 15 años estaba aquí con mi padre. Hoy en día te ven con un niño en una huerta y te dicen que es explotación infantil. En vez de darle una azada, le dan un móvil o un videojuego para que se esté quieto", dice. Presume de su nieto, que con cinco años planta cebollas y otras verduras. Se queja de que las nuevas generaciones no conocen absolutamente nada sobre el campo.

Más allá del cultivo

Más allá del cultivo, el médico también lo tienen a unos diez minutos en coche. Pero para 'El purito' no es necesario. "No tengo historial médico, porque todo se cura con plantas. Puedo decirte un montón de remedios medicinales con vegetales. Antes había muchísimas maneras de curar las enfermedades que hoy en día no se conocen", asegura. Pero lo más importante para los pocos vecinos de El Riego es la instalación del agua potable y la limpieza del camino, que "pertenece al Cabildo", adjudica.

López Hernández afirma que el conocimiento y las enseñanzas de sus vecinos sobre la agricultura les ha aportado un valor incalculable. Lo cierto es que, a pesar de ser pocos, la comunidad está perfectamente ensamblada y las conversaciones muestran el trato continuo que tienen a diario, no se ven de manera ocasional. "Sería una pena que todo esto quedara en el olvido", lamenta el abogado. Pretenden llenar un vacío y revitalizar la zona económicamente a través del turismo rural. "Creemos que con nuestra finca conseguimos visibilizar el lugar, que la gente lo conozca y aprenda a respetar, a proteger y a apoyar el mundo rural", extiende así su alegato a todas las zonas del planeta que tienen el mismo latido que El Riego.

Aunque 'El purito' lo dé casi todo por perdido con una dialéctica pesimista y muy próxima a la desaparición, la familia López es una semilla de esperanza arraigada a la tierra. Son los que tienen la responsabilidad, más allá de las altas esferas, de rescatar la memoria de un lugar donde la calma se respira en una espiral que gira encima del corazón del Atlántico.