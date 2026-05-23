El Real Casino de Tenerife frena la orden del Ayuntamiento de Santa Cruz sobre el cese inmediato de las actividades
La institución santacrucera recurre a la justicia para suspender la clausura municipal mientras defiende su normalidad institucional con 186 años de historia
El Real Casino de Tenerife continuará con sus puertas abiertas y su actividad habitual a pesar de la orden de cese inmediato decretada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. La Junta Directiva de la histórica entidad cultural ha emitido un comunicado oficial de urgencia este sábado, 23 de mayo de 2026, para trasladar un mensaje de "tranquilidad y confianza" a todos sus socios, confirmando que la ejecución del cierre cautelar ha quedado completamente suspendida por la vía judicial a la espera de que los tribunales resuelvan el fondo del asunto.
La reacción de la institución se produce a raíz de una información publicada este periódico, en la que se desvelaba el decreto de clausura emitido por el consistorio capitalino. Desde la directiva del Casino tildan la medida municipal de "absolutamente desmedida" y lamentan que no se haya especificado públicamente que los recursos legales interpuestos por sus servicios jurídicos paralizan, de forma automática y temporal, la efectividad de dicha orden de cierre.
Medidas cautelares y funcionamiento sin cambios
La dirección de la sociedad ha querido demostrar con hechos que la normalidad es absoluta dentro de sus dependencias ubicadas en la capital tinerfeña. Como prueba de ello, recuerdan que en la jornada de ayer, viernes, se celebró el popular evento del "Tardeo en la Terraza", el cual se saldó con un rotundo éxito de convocatoria entre los miembros de la entidad y sus invitados.
Del mismo modo, confirman que todos los servicios esenciales del edificio siguen operativos y a disposición del público. Entre ellos se encuentran las áreas de ludoteca, gimnasio, Cursos, cafetería y restaurante, así como la organización de banquetes y citas institucionales programadas en su agenda.
Almuerzo con autoridades de Santa Cruz
En mitad de este conflicto administrativo, la Junta Directiva ha destacado la celebración reciente del almuerzo en honor a Santa Rita, patrona de los funcionarios del propio Ayuntamiento de Santa Cruz. A dicho encuentro asistieron diversas autoridades municipales, desarrollándose el acto en un clima de total cordialidad que contrasta con la orden de cese de actividad emitida.
"El Real Casino de Tenerife lleva 186 años formando parte de la historia social, cultural y humana de Santa Cruz. Es Medalla de Oro de la Ciudad, de la Isla de Tenerife y de Canarias", subraya el comunicado, reivindicando que casi dos siglos de historia avalan a las generaciones de socios que han construido este espacio de convivencia en el corazón del archipiélago.
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