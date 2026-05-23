El Real Casino de Tenerife desafía al Ayuntamiento de Santa Cruz y mantiene las actividades pese a la orden municipal de cese inmediato

El Real Casino de Tenerife desafía al Ayuntamiento de Santa Cruz. La junta directiva anuncia en un comunicado que mantiene las actividades a pesar de la orden municipal de suspensión de las mismas emitida por la Gerencia de Urbanismo el 14 de mayo, que cataloga de "absolutamente desmedida".

La decisión de la junta directiva de proseguir con los actos supone el incumplimiento de una resolución que es contundente: cese inmediato de las actividades por carecer de licencia para su desarrollo, tal y como y exige la normativa canaria de actividades clasificadas y espectáculos públicos.

El expediente detalla que quedan prohibidos los eventos en los restaurantes de la segunda y la cuarta planta del club privado, los dos bares, el gimnasio y otras dependencias interiores como la guardería, la ludoteca y las salas de eventos, fiestas, conciertos y karaoke.

"Ante la noticia publicada este sábado 23 de mayo por el periódico EL DÍA, en la que se recoge que el Ayuntamiento de Santa Cruz ordena el cese inmediato de actividades en el Real Casino de Tenerife, la junta directiva desea trasladarles un mensaje de tranquilidad y confianza: nuestra institución puede continuar con su actividad", asegura la entidad, la sociedad privada y recreativa más antigua de Canarias.

En la nota emitida este sábado 23 de mayo de 2026, el Real Casino de Tenerife aclara que "prueba de que continúan los actos" es la celebración este viernes 22 de mayo de la actividad Tardeo en la Terraza, que "fue un éxito de convocatoria de socios y sus invitados".

"Asimismo, cabe destacar el funcionamiento normal de nuestros servicios como los de ludoteca, gimnasio, cursos, cafetería, restaurante y eventos, como la celebración del almuerzo en honor a Santa Rita, patrona de los funcionarios del Ayuntamiento de Santa Cruz, entre los que se encontraban autoridades municipales, todo en un clima de normalidad institucional", añade el comunicado.

Resolución de Urbanismo de Santa Cruz

En una resolución firmada por la concejala de Urbanismo, Zaida González, la Gerencia de Urbanismo del Consistorio chicharrero concluye que la histórica sede de la sociedad, situada en la plaza de la Candelaria de la capital tinerfeña, alberga actos «clandestinos» susceptibles de autorización administrativa previa, «sin que conste la cobertura legal necesaria».

El Ayuntamiento, asimismo, ha abierto un expediente con una propuesta de sanción de más de 25.000 euros al Real Casino por exceso de ruido en la celebración, entre junio y julio de 2025, de una serie de actos por el 185 aniversario de su fundación. Ambos procedimientos administrativos se abrieron a raíz de la denuncia de un vecino por contaminación acústica.

Ambas medidas se adoptaron tras una investigación originada por la denuncia de un vecino por exceso de ruidos e incumplimientos de las normativas que regulan la contaminación acústica. Tras la investigación, el Servicio de Disciplina Urbanística concluye que la entidad carece del debido título habilitante exigido por la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas, Espectáculos Públicos y otras medidas Administrativas Complementarias de Canarias.

La sociedad, fundada en 1840, defiende que las actividades que ha venido desarrollando durante tantos años carecen de ánimo de lucro, sino que se circunscriben a una masa social formada actualmente por unas 2.000 personas, y considera que no precisan de una autorización expresa ni comunicación previa al Ayuntamiento.

Sobre la decisión de seguir adelante con los actos a pesar de la orden municipal, la junta directiva, presidida desde el 30 de enero por Beartriz Barrera tras ganar las elecciones para sustituir a Miguel Cabrera Pérez-Camacho, se ampara, según aclara en el comunidado de este sábado, en que "ya se han solicitado las correspondientes medidas cautelares, lo que implica que la ejecución de la orden de cierre queda suspendida mientras los tribunales resuelven sobre el fondo del asunto, matiz que no se recoge en la noticia publicada".

El Real Casino se ampara en que "ya se han solicitado las correspondientes medidas cautelares" y que solo esa petición le legitima para proseguir con los actos

En conversación con EL DÍA, Beatriz Barrera considera que la sola petición de una medida cautelarísima en la instancia judicial contencioso-administrativa -es decir, la solicitud de una medida urgente de suspensión de la orden del cese de las actividades hasta que se resuelva el procedimiento-, permite a la entidad proseguir con sus eventos. Barrera admite que aún no ha llegado esa cautelarísima, pero que aún así considera que el Casino "puede mantener las actividades".

En una muestra más del reto lanzado por el club privado, que fue fundado en 1840, su junta directiva tilda la decisión de la Gerencia de Urbanismo del cese inmediato de las actividades de "absolutamente desmedida".

"El Real Casino de Tenerife lleva 186 años formando parte de la historia social, cultural y humana de Santa Cruz", recuerda en la nota la sociedad privada, que añade: "Es Medalla de Oro de la Ciudad, de la Isla de Tenerife y de Canarias. Durante casi dos siglos, generaciones de socios han construido un espacio de convivencia, encuentro y cultura que forma parte del patrimonio colectivo de nuestra querida Ciudad a la que tan unidos nos sentimos y a la que siempre hemos defendido y apoyado".

La junta directiva expone que ha presentado los recursos y acciones legales oportunas para "defender los intereses del Casino, los de todos sus socios y los de sus trabajadores". Recuerda que "40 familias gozan hoy de estabilidad económica gracias a esta institución".

"Estamos defendiendo que nuestra actividad no puede ser equiparada a un establecimiento de pública concurrencia en los términos planteados por la administración, tal y como expresamos ayer en el comunicado enviado a todos nuestros socios", argumenta.

La nota remarca que "esta defensa la estamos haciendo desde el respeto a la legalidad y, por supuesto, a las instituciones públicas". "Precisamente por ello, entendemos que las discrepancias jurídicas existentes sobre la naturaleza de nuestra actividad deben resolverse donde corresponde: en los tribunales de justicia, con todas las garantías y conforme al Estado de Derecho", matiza.

"Queremos agradecer profundamente las innumerables muestras de apoyo, cariño y confianza recibidas a lo largo del día de hoy", concluye. "Ese respaldo nos reafirma en la obligación de proteger una institución histórica que pertenece, ante todo, a sus socios y a la memoria viva de nuestra ciudad".

Sede del Real Casino de Tenerife en la plaza de la Candelaria de Santa Cruz de Tenerife. / María Pisaca / MARIA PISACA

La Gerencia de Urbanismo tiene una tesis contraria. Defiende, en el rechazo a todas las alegaciones del Real Casino, que "lo determinante no es la forma jurídica de la sociedad, sino la naturaleza real de las actividades que ofrece y el acceso de personas que no forman parte de la institución a eventos y servicios".

Subraya, en contra del argumento del Casino, que en realidad esas actividades y el uso de las dependencias no están limitadas de forma exclusiva a los socios, sino que pueden acceder a ellas otras personas, por ejemplo a través de invitaciones. Por tanto, esas actividades necesitan una autorización en virtud de la normativa canaria de actividades clasificadas y espectáculos públicos.