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La plazoleta Geni Afonso, paso obligado en el Coso del Carnaval

Un recoleto rincón de la avenida de Anaga lleva el nombre de la directora artística

Plazoleta Geni Afonso.

Plazoleta Geni Afonso.

María Pisaca

Humberto Gonar

Humberto Gonar

Santa Cruz de Tenerife

La carnavalera avenida de Anaga inmortaliza, a su paso por el Cabildo de Tenerife, a Geni Afonso, la bailarina, coreógrafa y directora artística de la eterna sonrisa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife a la que desde el jueves 21 de mayo la capital dedica una plazoleta con su nombre. La ciudad inauguró este nuevo espacio público frente al Cabildo en un acto institucional cargado de emoción y admiración.

El homenaje reunió a representantes municipales, familiares, amistades y figuras del ámbito carnavalero para destacar la trayectoria de una creadora ligada a numerosas galas, espectáculos y proyectos artísticos que marcaron la historia reciente del Carnaval.

Inauguración de la plazoleta Geni Afonso

Inauguración de la plazoleta Geni Afonso

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Inauguración de la plazoleta Geni Afonso / María Pisaca

La iniciativa partió de personalidades vinculadas al Carnaval y la cultura tinerfeña, entre ellas Pepe Benavente, y fue aprobada por unanimidad en el Pleno municipal.

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Yaiza Suárez, hija de la homenajeada, agradeció el reconocimiento en nombre de la familia, mientras José Víctor Afonso interpretó una composición musical dedicada a su hermana. Con esta plazoleta, Santa Cruz perpetúa el legado artístico y humano de Geni Afonso, ya eterna.

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