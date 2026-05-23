Petición histórica al Vaticano por la identidad canaria: piden ayuda al papa León XIV para salvar el 2 de febrero en Tenerife

Una histórica y solemne petición ha viajado de forma directa desde el archipiélago hasta los despachos del Vaticano. La Asociación Plataforma Cívica para la Salvaguarda Histórica y Patrimonial del 2 de Febrero ha remitido una carta formal al Santo Padre León XIV con motivo de su próxima e histórica visita pastoral a Canarias. El objetivo de esta movilización de la sociedad civil es trasladar al Pontífice la trascendental importancia espiritual, cultural y patrimonial que representa para el pueblo canario la festividad del 2 de febrero, día de Nuestra Señora de Candelaria, Patrona General del Archipiélago Canario, ante el riesgo real de que la fecha termine perdiendo su esencia identitaria.

La misiva expresa de manera respetuosa pero contundente la profunda preocupación existente en amplios sectores sociales, religiosos y culturales de las islas. El colectivo advierte de que el significado histórico de este día sagrado corre el peligro de verse progresivamente desdibujado debido a las recientes decisiones de las instituciones públicas, que han optado por hacer coincidir de forma sistemática esta fecha con otras celebraciones de carácter estrictamente civil y festivo. La plataforma insiste en que su propuesta nace con un carácter completamente apartidista y busca la protección de un legado común.

Cinco siglos de historia bajo amenaza institucional

La movilización ciudadana se ha activado para frenar lo que consideran un ataque al arraigo de la memoria colectiva, una tradición que se celebra de manera ininterrumpida en las islas desde el año 1497. La entidad recuerda que no busca la confrontación política, sino blindar una de las expresiones patrimoniales y espirituales más significativas de la historia atlántica.

Para dar mayor solidez a la petición, la plataforma no solo ha contactado con la Santa Sede, sino que ha remitido un exhaustivo dossier con documentación institucional a la Nunciatura Apostólica en España, al Obispado de la Diócesis de Canarias (provincia oriental) y al Obispado de la Diócesis Nivariense (provincia occidental). Este paquete informativo incluye la carta al papa, el reglamento de la organización y el manifiesto oficial titulado "En defensa del 2 de febrero, memoria viva de Canarias".

Símbolo de unidad y ruego al Pontífice

En el texto enviado, el colectivo destaca el valor de la Virgen de Candelaria como un símbolo indiscutible de unidad para todos los canarios, cuya devoción alcanzó una dimensión universal gracias a las olas de migración canaria que exportaron la festividad del 2 de febrero a diversos países de América Latina.

Fragmento de la carta al papa: "Desde hace más de cinco siglos, el 2 de febrero forma parte de la memoria viva de Canarias y constituye una de las celebraciones más profundamente arraigadas en la historia, la religiosidad popular y la identidad cultural del Archipiélago. Nuestra iniciativa nace desde el respeto, el diálogo y el deseo sincero de preservar una tradición que consideramos patrimonio espiritual y cultural común de todos los canarios y canarias", reza el escrito.

Por todo ello, la Plataforma Cívica ha solicitado formalmente a León XIV que, durante sus alocuciones públicas en su estancia en las islas, resalte y reconozca de forma expresa el valor histórico de este día. La asociación ya ha adelantado que durante las próximas semanas intensificará sus campañas sociales y culturales en todo el territorio insular para concienciar a la población sobre la necesidad de proteger la fecha frente a los cambios de los calendarios institucionales.