Los menores de 34 familias en riesgo reciben atención especializada en Icod de los Vinos

La Asociación para el Fomento de la Formación, el Empleo, la Información y el Desarrollo del Norte (Afedes) participa en el desarrollo del Programa CaixaProinfancia, una iniciativa de Fundación la Caixa coordinada por Fundación ECCA Social que se desarrolla en el municipio de Icod de los Vinos. Durante el presente curso escolar, el programa permite acompañar de manera directa a un total de 34 familias en situación de vulnerabilidad social.

A lo largo de estos meses, el programa ofrece atención especializada a niñas, niños y adolescentes de entre cero y 18 años a los que aporta servicios de logopedia, psicomotricidad y atención psicoterapéutica. Estas intervenciones tienen como objetivo favorecer el desarrollo integral de la infancia, prevenir procesos de exclusión social y generar oportunidades reales de mejora para las familias participantes, señala Afedes.

En el marco del proyecto, actualmente se atiende a 25 menores en el servicio de logopedia y a 20 en el área de psicomotricidad. Asimismo, en el ámbito de la atención psicoterapéutica, se trabaja de forma individualizada con 8 menores y sus respectivas familias, abordando aspectos emocionales y relacionales clave para su bienestar.

La coordinación con los centros educativos de Icod de los Vinos «ha sido un pilar fundamental en la ejecución del proyecto». El colectivo Afedes se destaca la implicación y colaboración de los equipos directivos y docentes, quienes han puesto a disposición sus instalaciones y han facilitado una comunicación constante con los profesionales del programa. Esta colaboración ha permitido ofrecer una atención coherente y adaptada a las necesidades detectadas tanto en el ámbito educativo como familiar.

Más allá de la atención individual, el programa ha contribuido a fortalecer las capacidades parentales, mejorar la dinámica familiar y promover habilidades personales, educativas y sociales que favorecen la autonomía y la inclusión social de las personas participantes.

Afedes reafirma así su apuesta por proyectos que sitúan a la infancia y a las familias en el centro de la intervención social, trabajando de forma coordinada con el entorno comunitario para construir itinerarios de desarrollo más justos y sostenibles.

La Asociación para el Fomento de la Formación, el Empleo, la Información y el Desarrollo del Norte es un colectivo sin ánimo de lucro que trabaja desde 1999 por la igualdad de oportunidades y por la integración sociolaboral de colectivos a los que atiende, especialmente, personas en exclusión social o en riesgo de padecerlo.

La integración es un objetivo que este colectivo trabaja mediante los servicios de información, orientación e intermediación laboral (elaborando un itinerario integral de inserción sociolaboral individualizado a través del que se detectan las necesidades concretas de la persona); formación; asesoramiento para la creación de empresas; servicios a las empresas a través del asesoramiento y gestión de ofertas de empleo.