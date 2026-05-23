La magia del circo y los dinosaurios cautivan a las familias en La Laguna

«Mamá, yo no me quiero ir ya a casa». Una pequeña batallaba con su madre, que le insistía poco antes de la hora de comer que había llegado el momento de volver al hogar para reponer fuerzas, después de lo que seguro había sido una mañana intensa. «Volveremos por la tarde», decía ella, sin que la niña se mostrase para nada convencida. Y es que el día estaba para no marcharse del centro de La Laguna, como atestiguaban las calles abarrotadas y las terrazas y locales de restauración llenos hasta la bandera, en un día en el que las familias tomaron el centro de Aguere. Espectáculos circenses, dinosaurios a gran escala, espacios en los que podían sumergirse en cuentos infantiles y decenas de talleres y actividades llenaron las principales calles de la ciudad en una jornada pensada especialmente para las familias.

«¿Ese quién es?, ¿Mickey?», preguntaba otro pequeño al paso de diferentes personajes que no paraban de saludar a los niños. Porque La Laguna se llenó de superhéroes, princesas, príncipes y otros personajes del imaginario infantil que se mostraron deseosos de compartir con los menores y de sacarse fotografías.

Una de las actividades más multitudinarias, que reunió en la plaza del Adelantado a un buen número de niños, padres, abuelos, tíos, primos y demás familia, fue el espectáculo que mostró lo mejor del circo. Como si de una auténtica carpa se tratara, el público quedó maravillado con los malabaristas que ya fueran aros o mazas no dejaban caer ni una pieza totalmente concentrados, pero sin perder ni un ápice de sonrisa.

Equilibrismo y payasos

El contorsionismo y el equilibrismo tomó después el escenario en varios números que no solo asombraron a los más pequeños, sino también a los más mayores, por su complejidad y nivel. Uno de los artistas, incluso, logró realizar varias figuras encaramado sobre seis sillas de madera colocadas en una posición que hacía preguntarse cómo no caían al suelo.

Pero, sin duda, la parte más divertida la puso el payaso Figurín, que logró, tras varios graciosos e insistentes intentos, una gran ovación del público. Durante su actuación, algunos de los padres y madres tuvieron que dejar la vergüenza a un lado para subirse al escenario a cantar, bailar y actuar para sacarle una sonrisa a los más pequeños. «Cuando me señaló no lo dudé ni un momento, el mejor regalo es ver la cara de mi hijo cuando me miraba mientras yo estaba sobre el escenario», señaló Roberto García, uno de los que colaboró en el espectáculo del payaso.

Día de La Familia / Rafael Arturo Jiménez Rivero

El pase circense finalizó con la visita de unos personajes muy queridos por los niños: las guerreras K-pop. Rumi, Mira y Zoey saludaron a los asistentes y subieron al escenario a quienes quisieron sumarse a su actuación.

Pero las actividades continuaban allá donde mirabas. La plaza Hermano Ramón albergó un auténtico parque jurásico, con figuras de dinosaurio de gran tamaño. Pero quienes quisieron entrar a verlo tuvieron que guardar una extensa cola que parecía aumentar con cada minuto que pasaba.

Jornada multitudinaria

Este fue quizá el peor aspecto de la jornada, las colas que las familias tenían que esperar para poder participar de las actividades más demandadas. Los castillos hinchables, la Ciudad de Cuento o las camas elásticas no paraban de recibir a pequeños que no querían perderse ninguna de las actividades. «Es verdad que hay mucha gente, pero es normal porque la jornada tiene mucho que ofrecer y los padres siempre estamos buscando a dónde llevar a los niños el fin de semana», valora Dácil Castillo, otra de las madres que había acudido con sus hijos al Día de las Familias.

El programa lo completaban juegos infantiles, talleres de pintura, memoria, música o jardinería, que pusieron el broche de oro a un día especialmente pensado para que encantase a los más pequeños de la casa, pero también, a sus padres.