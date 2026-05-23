Los grupos scout de Tenerife clausuran el proyecto “Vigías del Fuego” con una jornada educativa sobre prevención de incendios forestales

La mañana del sábado 23 de mayo, en el Centro Ciudadano San Matías II, tuvo lugar la clausura del proyecto “Vigías del Fuego”, una iniciativa de educación y sensibilización ambiental que ha involucrado durante los últimos meses a grupos scout de todo Tenerife en actividades centradas en la prevención de incendios forestales y la conservación de los montes canarios y que cuenta con la colaboración de Fundación “la Caixa” a través de CaixaBank.

El proyecto, coordinado por la organización Fénix Canarias, ha permitido que decenas de jóvenes participen en charlas divulgativas sobre los ecosistemas forestales del archipiélago, rutas interpretativas por zonas afectadas por el gran incendio forestal de Tenerife de 2023 y dinámicas educativas orientadas a comprender el impacto del fuego sobre el territorio y cómo este es gestionado.

La actividad de clausura se ha celebrado este sábado tras una charla y un taller práctico en el que se realizó una demostración del comportamiento de los incendios forestales y de distintas herramientas de gestión forestal preventiva utilizando maquetas a escala. Estas representaciones permiten visualizar de forma didáctica cómo influyen factores como la vegetación, el viento o las actuaciones de prevención en la propagación del fuego.

Desde la organización destacan que el objetivo principal del programa ha sido acercar a la juventud la realidad de los incendios forestales en Canarias, fomentando una cultura de prevención, conocimiento del territorio y participación activa en la conservación ambiental.

Noticias relacionadas

“Vigías del Fuego” concluye así una edición marcada por el aprendizaje práctico, la sensibilización ambiental y el compromiso colectivo con la defensa de los montes canarios frente al riesgo de incendios forestales.