Charlas, canciones y oraciones: los jóvenes de Hakuna se preparan para la histórica visita del papa León XIV a Tenerife

Es miércoles. Y poco antes de las ocho de la noche, la plaza de la Catedral de La Laguna —que ya de por sí está llena de vida a estas horas— comienza a animarse más de lo habitual. Entre saludos, abrazos y conversaciones, un grupo de jóvenes va entrando poco a poco en el interior de la Iglesia. Algunos llegan de clase, otros acaban de salir de trabajar. Y mientras hay quienes acceden en parejas o pequeños grupitos, otros lo hacen solos y se reencuentran con conocidos que ya les esperan en los primeros bancos de la capilla de la Virgen de los Remedios. Son los jóvenes de Hakuna que, como cada semana, están a punto de comenzar su hora santa. Pero esta vez el ambiente es distinto. Hoy, a la calma habitual se suma una expectación difícil de disimular. Y es que la reunión de esta noche gira en torno a una fecha que ya todos tienen marcada en el calendario: la visita del papa León XIV a Canarias los próximos 11 y 12 de junio.

Cada semana, y a la misma hora, estos jóvenes cristianos se reúnen para disfrutar de un espacio de formación y oración. Primero escuchan una charla impartida por el párroco Antonio Morales, que en esta ocasión y con motivo del pontífice se centra en a la acogida de los más vulnerables. Después dedican un tiempo de adoración del santísimo, un momento de silencio, recogimiento y escucha que para muchos de ellos se ha convertido en un punto de encuentro clave. "Es muy importante porque nosotros nos conocemos a raíz de esa adoración y es aquí donde nacen el resto de iniciativas —como formaciones o voluntariados—, en función de las necesidades del grupo", cuenta el coordinador de Hakuna en Tenerife, Javier Brito. Un procedimiento que se repite por los distintos grupos que hay en España de este movimiento.

¿Qué es Hakuna? Hakuna es un movimiento cristiano que nace en 2012, cuando el sacerdote José Pedro Manglano reunió a un pequeño grupo de universitarios para preparar un viaje a la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en Río de Janeiro. Sin embrago, llegó a Canarias en 2021, un tiempo más tarde que en el resto de España. Este movimiento se organiza en grupos que se reúnen semanalmente en las iglesias de sus ciudades para celebrar la hora santa. En la actualidad, hay unos 140 grupos de Hakuna distribuidos en 28 países. La hora santa comienza con una charla semanal impartida por un sacerdote o invitado, donde se profundiza en temas ascéticos y litúrgicos vinculados a la vida de oración y adoración. Tras ese periodo de conversación, se dedica un tiempo a la adoración al santísimo.Y al acabar ese momento, se reúnen en un tercer tiempo para tomar algo, compartir y conocerse mejor. De esas reuniones surgen distintas actividades como, por ejemplo, retiros de silencio. También trabajan de la mano de las vicarías, las delegaciones y los obispos a través de los encargados de relaciones con la diócesis para la participación en distintas iniciativas. Si bien su origen se remonta a hace más de dos décadas, es en los últimos años cuando este movimiento ha adquirido popularidad. Pues sus conocidas canciones les han hecho consolidarse como un fenómeno de la música católica. Desde el inicio, sus letras estaban presentes en las reuniones. El objetivo era que les sirvieran como una herramienta de apoyo para rezar. Hoy en día, su estilo pop y cercano les ha permitido conectar especialmente con los jóvenes y sus conciertos llegan a reunir a miles de personas.

Además de vivir la fe en comunidad, estos jóvenes comparten inquietudes, amistades y una manera común de entender la vida. Al menos así lo siente Gloria Rubalcaba, que lleva casi tres años formando parte de esta comunidad. "Yo me mudé a Tenerife por trabajo y desde que tomé la decisión tenía claro que necesitaba una comunidad de fe", cuenta. Para ella, Hakuna es más que un apoyo cristiano. "Son amigos de verdad que me proponen planes como ir a misa o hacer la caminata de la Virgen de Candelaria", añade. En ellos ha encontrado "una comunidad acogedora, que le sostiene y le hace sentir cómoda".

La música, lo más conocido de Hakuna

Nada más entrar en la catedral, unas cuerdas de guitarra inundan la sala. A ellas se unen en cuestión de segundos varias voces decididas a arrancar. Son los chicos del Hakuna Group Music. Y es que si algo caracteriza a este grupo de jóvenes cristianos, ya conocidos por algunas de sus canciones, es la música. "Estamos muy vinculados a ella, componemos letras y nos sirven para amenizar ese ratito que dedicamos a la adoración", apunta Brito. De hecho, es él quien se esconde tras la guitarra. Y precisamente este componente musical fue uno de los motivos que le llevaron a formar parte del movimiento. "A mí la música siempre me ha ayudado muchísimo y ver que Hakuna tiene una vinculación tan fuerte con las canciones y melodías me ha hecho sentir muy cómodo", agrega.

Mientras que los de jóvenes de Gran Canaria se presentarán como auténticos teloneros del pontífice, en la eucaristía del 11 de junio en el Estadio de Gran Canaria, los de Tenerife estarán presentes como fieles en la misa final que celebrará León XIV el 12 de junio en el Puerto de Santa Cruz. De hecho, se han registrado como grupo y unos cien jóvenes disfrutarán juntos del encuentro con el pontífice. Para ellos, la visita del papa representa una cita religiosa e histórica que no se pueden perder. "Es algo que vivimos con mucha ilusión, al final Hakuna surge por la llamada del papa Francisco y somos un grupo que siempre hemos cuidado mucho la relación con el pontífice", menciona Brito. Rubalcaba, por su parte, participa como voluntaria en la organización de la visita. "Me parece increíble que un papa venga por primera vez a Canarias y cuando me propusieron presentarme como voluntaria no pude decir que no, estoy encantada de poder ayudar a los demás", revela.

Bajo el nombre de Hakuna All Meeting, cada año realizan un encuentro en Roma para conocer al papa en persona. Rubalcaba es una de las jóvenes que participó en ese viaje el año pasado. "Estuve diez días de peregrinación con gente de Hakuna Tenerife y pude conocer al pontífice", recuerda. En el caso de Brito, él nunca ha visto a León XIV en persona y está "muy ilusionado" por tener esa oportunidad en Tenerife.

Influencia en el himno para la visita del papa

Por otro lado, Hakuna ha tenido cierta influencia en algunos elementos clave de la llegada del pontífice a España. Y es que, por ejemplo, el himno Alza la mirada lleva un pedacito de Hakuna. Para su proceso de creación intervinieron distintas personas, entre ellas Pablo Cebrián, productor de uno de los discos de este movimiento en Madrid. "El himno tiene un toque similar a la música que componemos nosotros y está guay saber que formamos parte en ese aspecto", revela Brito.

Además, para la grabación del videoclip se invitaron a coros de las distintas catedrales por las que pasará el papa. "Las voces solistas se grabaron en Madrid, pero para el coro se invitó a personas de distintas diócesis y varios de nosotros aparecemos en el vídeo", detalla. Una experiencia que para Brito supuso un avance de lo que supondrá el encuentro con el pontífice. "La experiencia fue estupenda porque no solo estuvimos los de Hakuna, sino que también fue gente de todos los rincones de la Isla y sentimos que todos estábamos remando en la misma dirección", señala. Y a su juicio, eso mismo es lo que sucederá cuando llegue León XIV. "Vamos a estar todos juntos cuando llegue el momento y va a dar igual que cada uno sea de un movimiento distinto porque todos formamos parte de la Iglesia", añade.

Materiales de apoyo a través de la página web

Una vez finaliza la hora santa, los jóvenes aprovechan para realizar un picoteo. "Es un rato que tenemos para estar juntos, hablar y que no sea solo el momento que compartimos en la iglesia", apunta Brito. Pero Hakuna solo representa a una parte de los jóvenes de Canarias que se preparan para el gran día. Y es que en realidad, existen muchas maneras de formarse para la llegada del papa. De hecho, los delegados de Pastoral con Jóvenes, del Consejo de Juventud de la Subcomisión para la Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal de España (CEE), han habilitado en la web oficial de la visita contenidos específicos para la llegada del pontífice.

Estos materiales, dirigidos a jóvenes y acompañantes de grupos de parroquias —como los chicos de Hakuna y el párroco Antonio Morales—, se estructuran en cinco temáticas: ¿quién es el papa?, alza la mirada, convivencia de preparación, cadena de oración y vigilia de oración. Para los dos primeros bloques, los contenidos incluyen fichas de trabajo para que los participantes puedan realizar reflexiones sobre la figura del papa, su misión y el impacto de su visita. Y guías para que los acompañantes profundicen en el significado de su liderazgo al modo de Jesús.

Por ahora, Hakuna continuará preparándose para recibir al pontífice de la mejor manera posible. Y aunque todavía no tienen una camiseta que les identifique como grupo —algo que reconocen que no es mala idea y que deberían empezar a organizar cuanto antes—, lo que no les falta son las ganas de que llegue el gran día.