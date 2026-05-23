El Ayuntamiento de Santa Cruz ordena el cese inmediato de actividades en el Real Casino de Tenerife al carecer de permiso

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ordena el cese inmediato de las actividades del Real Casino de Tenerife, la sociedad cultural y recreativa más antigua de Canarias, al considerar que carecen del título habilitante exigido por la normativa canaria de actividades clasificadas y espectáculos públicos.

La resolución –firmada por la concejala de Urbanismo, Zaida González– concluye que la histórica sede de la sociedad, situada en la plaza de la Candelaria de la capital tinerfeña, alberga actos «clandestinos» susceptibles de autorización administrativa previa, «sin que conste la cobertura legal necesaria».

El Consistorio chicharrero, asimismo, ha abierto un expediente con una propuesta de sanción de más de 25.000 euros al Real Casino por exceso de ruido en la celebración, entre junio y julio de 2025, de una serie de actos por el 185 aniversario de su fundación. Ambos procedimientos administrativos se abrieron a raíz de la denuncia de un vecino por contaminación acústica.

La presidenta de la entidad, Beatriz Barrera, que tomó posesión el 30 de enero tras ganar las elecciones para sustituir a Miguel Cabrera Pérez-Camacho, mantiene conversaciones con el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, en busca de una solución transitoria a estas irregularidades.

El expediente detalla que quedan prohibidos los eventos en los restaurantes de la segunda y la cuarta planta del club privado, los dos bares, el gimnasio y otras dependencias interiores como la guardería, la ludoteca y las salas de eventos, fiestas, conciertos y karaoke.

Todo comienza en noviembre de 2025, cuando a raíz de una denuncia de un residente de esta céntrica zona de Santa Cruz de Tenerife por ruidos molestos se llevan a cabo inspecciones en el Real Casino por parte del Servicio de Disciplina de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Las revisiones van más allá de la acústica. Los técnicos tratan de determinar si las actividades que organiza esta sociedad señera tienen las autorizaciones exigidas por la ley. Tras la investigación, el Servicio de Disciplina municipal concluye que la entidad carece del debido título habilitante exigido por la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas, Espectáculos Públicos y otras medidas Administrativas Complementarias de Canarias.

Disciplina Urbanística también propone una multa de 25.000 euros por exceso de ruido en el 185 aniversario de la entidad

Como es preceptivo, el Ayuntamiento remitió la resolución al Real Casino. La entidad presentó alegaciones el 30 de enero. En su respuesta, pide a la Gerencia de Urbanismo que anule el expediente. El Casino alega que tiene carácter estrictamente privado y que sus instalaciones no están abiertas al público, sino solo a los socios.

La respuesta de la institución

La sociedad, fundada en 1840, defiende que las actividades que ha venido desarrollando durante tantos años carecen de ánimo de lucro, sino que se circunscriben a una masa social formada actualmente por unas 2.000 personas, y considera que no precisan de una autorización expresa ni comunicación previa al Ayuntamiento.

Alega que ser un club privado le excluye del régimen de intervención administrativa de la ley de actividades clasificadas y espectáculos públicos. La entidad sostiene, además, que el Ayuntamiento mezcla distintos expedientes administrativos y denuncia supuestos defectos de tramitación que le dejan en una situación de indefensión.

La Gerencia de Urbanismo rechazó todas las alegaciones. El departamento sostiene que lo determinante no es la forma jurídica de la sociedad, sino la naturaleza real de las actividades que ofrece y el acceso de personas que no forman parte de la institución a eventos y servicios. Subraya que en realidad esas actividades y el uso de las dependencias no están limitadas de forma exclusiva a los socios, sino que pueden acceder a ellas otras personas, por ejemplo a través de invitaciones.

Alegación denegada

Según aclara la resolución firmada por la concejala Zaida González, «la determinación del régimen jurídico aplicable a una actividad no depende exclusivamente de la forma jurídica de la entidad titular, de su naturaleza estatutaria o de la ausencia de ánimo de lucro, sino de la realidad material y funcional de las actividades efectivamente desarrolladas y de las concretas condiciones de uso y acceso al establecimiento».

Fachada del Real Casino de Tenerife, situado en pleno corazón de Santa Cruz. / María Pisaca / MARIA PISACA

El escrito aclara que la circunstancia de que el Real Casino de Tenerife tenga naturaleza asociativa y carezca formalmente de ánimo de lucro «no excluye, por sí misma, la eventual aplicación de la normativa reguladora de actividades y espectáculos públicos».

El Servicio de Disciplina Urbanística remarca que durante las inspecciones se observaron espacios destinados a restauración, cafetería y eventos de ocio de todo tipo «de pública concurrencia o asimiladas». «Se ha corroborado que existe una organización de eventos, utilización de sistemas de invitación, difusión externa de determinadas actividades y acceso de terceros ajenos a la condición estricta de socio».

La junta directiva del Real Casino de Tenerife envió este viernes 22 de mayo de 2026 un comunicado a sus socios en el que les informa de los expedientes abiertos por el Ayuntamiento. No les aclara de forma concreta que las actividades han quedado suspendidas.

Se limita a hablar de «un requerimiento de licencia de actividad, o título habilitante, para el desarrollo de actividades en aplicación, según la Gerencia Municipal de Urbanismo, de la legislación de actividades clasificadas».

Comunicado a los socios

Asimismo, la nota comunica el expediente sancionador incoado por la celebración del 185 aniversario, con propuesta de sanciones de más de 25.000 euros, y el requerimiento de un estudio de impacto acústico, junto con la acreditación del cumplimiento por parte de la normativa sectorial de seguridad y estado de las instalaciones.

La presidenta de la institución dialoga con el alcalde en busca de una solución transitoria a las irregularidades

Sobre los incumplimientos de la fiesta de aniversario por exceso de ruido, la junta directiva aclara que «se han formulado las alegaciones que en derecho corresponden, acompañadas de un estudio de impacto acústico, elaborado por un técnico competente, en el que se detallan las medidas que habrá que acometer para optimizar el comportamiento acústico del edificio».

Los responsables del Real Casino añaden que se aplicarán otras dos medidas. Por un lado, instalará limitadores en los equipos de música para garantizar unos niveles de emisión acústica al exterior «acordes con los parámetros técnicos recogidos en el estudio de impacto».

Por otro lado, la entidad señala que «a partir de las 23:00 horas, la música quedará restringida a niveles de ambientación». Asimismo, limitará el aforo en el restaurante con terraza exterior de la cuarta planta «como medida de cortesía hacia los vecinos» durante la noche.

La junta directiva ha presentado un recurso por la vía contencioso-administrativa en el que pide una medida cautelarísima

Ninguna de estas decisiones correctoras son aplicables en este momento pues se mantiene en vigor la orden de Urbanismo, firmada el 14 de mayo, de cese inmediato de las actividades. Mientras, la junta directiva ha presentado un recurso por la vía contencioso-administrativa en el que pide una medida cautelarísima, es decir, la suspensión urgente del cese de actividades a la espera de que se resuelvan los expedientes.

El Real Casino puede presentar, además de la medida cautelarísima ya solicitada, un recurso de reposición ante la sección de lo contencioso-administrativo del tribunal de instancia competente en el plazo de dos meses.