La Aemet prevé que las temperaturas sigan aumentando este sábado en Tenerife
Los termómetros podrán alcanzar los 26 grados en la isla
Las temperaturas seguirán aumentando este sábado en Tenerife, pudiendo llegar a los 26 grados de máxima, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Además, la previsión indica que habrá intervalos nubosos en el litoral norte, con predomino de los cielos nubosos a primeras y últimas horas, mientras que estará poco nuboso o despejado en el resto, con algunos intervalos de nubes altas.
La calima ligera seguirá afectando a las medianías y zonas altas de la isla.
Por su parte, el viento soplará de componente norte moderado en zonas bajas, ocasionalmente fuerte en vertientes noroeste y sudeste, así como en la vertiente sur de Anaga, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte especialmente de madrugada. Soplará del nordeste girando a este en medianías y zonas altas. En cumbres centrales, viento flojo de componente sur, que aumentará a moderado en la segunda mitad del día.
Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:
TENERIFE
Intervalos nubosos en el litoral norte, con predomino de los cielos nubosos a primeras y últimas horas. Poco nuboso o despejado en el resto, con algunos intervalos de nubes altas. Calima ligera en medianías y zonas altas. Temperaturas con pocos cambios en zonas bajas del norte, y en ligero a moderado ascenso en el resto, especialmente las máximas en zonas de interior. Viento de componente norte moderado en zonas bajas, ocasionalmente fuerte en vertientes noroeste y sudeste, así como en la vertiente sur de Anaga, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte especialmente de madrugada. Soplará del nordeste girando a este en medianías y zonas altas. En cumbres centrales, viento flojo de componente sur, que aumentará a moderado en la segunda mitad del día.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 19 26
LA GOMERA
Intervalos nubosos en el litoral norte, con predomino de los cielos nubosos a primeras y últimas horas. Poco nuboso o despejado en el resto. Calima ligera en medianías y zonas altas. Temperaturas con pocos cambios en zonas bajas del norte, y en ligero a moderado ascenso en el resto, especialmente las máximas en zonas de interior. Viento del nordeste moderado en zonas bajas, ocasionalmente fuerte en vertientes noroeste y este, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte de madrugada. Soplará del nordeste girando a este en medianías y zonas altas.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 19 24
LA PALMA
Intervalos nubosos en el litoral norte y nordeste, con predomino de los cielos nubosos a últimas horas. Poco nuboso o despejado en el resto. Calima ligera en medianías y zonas altas. Temperaturas con pocos cambios en zonas bajas del norte y este, y en ligero a moderado ascenso en el resto, especialmente en zonas de interior. Viento del nordeste moderado en zonas bajas, ocasionalmente fuerte en extremos noroeste y sudeste, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte de madrugada. Soplará del nordeste girando a este en medianías y zonas altas.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 17 24
EL HIERRO
Intervalos nubosos en el litoral norte, con predomino de los cielos nubosos a últimas horas. Poco nuboso o despejado en el resto. Calima ligera en medianías y zonas altas. Temperaturas con pocos cambios en zonas bajas del norte, y en ligero a moderado ascenso en el resto, especialmente las máximas en zonas de interior. Viento del nordeste moderado en zonas bajas, ocasionalmente fuerte en vertientes noroeste y este, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte de madrugada. Soplará del nordeste girando a este en medianías y zonas altas.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 17 22
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