Aemet activa el aviso por calor en Tenerife: la calima y las altas temperaturas dispararán los termómetros este domingo

Canarias vivirá este domingo una jornada marcada por más calor, presencia de calima y viento intenso, en un escenario que seguirá reforzando el ambiente plenamente veraniego en el archipiélago. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un nuevo aumento de las temperaturas, especialmente en áreas interiores y medianías, donde algunos puntos podrían registrar valores muy superiores a los habituales para estas fechas.

Además del aumento térmico, la situación estará acompañada por calima ligera a moderada en varias islas, así como por rachas fuertes de viento en determinadas vertientes costeras y zonas altas.

Tenerife: temperaturas por encima de los 30 grados en varias zonas y viento intenso en cumbres

En Tenerife, la previsión apunta a una jornada con intervalos nubosos en el litoral norte, aunque durante buena parte del día predominarán los cielos despejados o poco nubosos.

La isla seguirá bajo la influencia de calima ligera en medianías y zonas altas, mientras las temperaturas subirán especialmente en las vertientes oeste, sur y nordeste.

La Aemet señala que algunas zonas podrían superar localmente los 30 grados, especialmente en medianías.

Temperaturas previstas en Santa Cruz de Tenerife:

Mínima: 20 ºC

20 ºC Máxima: 28 ºC

El viento será otro de los elementos destacados:

Rachas fuertes en el extremo noroeste y costa sudeste

Intensidad destacada en el sur de Anaga

En cumbres centrales, viento moderado a fuerte del sur, con posibilidad de rachas muy fuertes durante las horas centrales

Canarias afronta una jornada de calor intenso con máximas por encima de 34 grados

La situación más intensa podría producirse en distintos puntos de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, donde el ascenso térmico será más acusado.

Las zonas con mayor riesgo de calor serán:

Interior del sur de Lanzarote , con valores que podrían superar 34 ºC

, con valores que podrían superar Áreas interiores de Fuerteventura , también por encima de 34 ºC

, también por encima de Sur y oeste de Gran Canaria, donde igualmente podrían alcanzarse o superar esos registros

En otras islas como La Palma, La Gomera y El Hierro, las máximas también subirán y algunas medianías podrían acercarse a los 30 grados.

Calima y estado del mar en Canarias

La presencia de polvo en suspensión seguirá siendo protagonista, especialmente en medianías y zonas altas del archipiélago.

En el mar se esperan:

Viento del nordeste o este de fuerza 4 a 6

Marejada a fuerte marejada

Mar de fondo del norte de entre uno y dos metros

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La previsión dibuja un domingo con un claro sabor veraniego, donde el calor será el principal protagonista en Tenerife y el resto de Canarias, acompañado de un episodio de calima persistente y viento intenso en distintos sectores del archipiélago.