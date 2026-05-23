Más de 90.000 gestiones presenciales ante el Cabildo

Más de 90.000 personas en las oficinas del Cabildo de Tenerife y cerca de 80.000 llamadas recibidas. Ese es, con trazo grueso, el balance que realiza el Informe Anual de Resultados de Atención Ciudadana correspondiente al ejercicio 2025. «Estos resultados demuestran el compromiso del Cabildo con una administración más cercana, moderna y útil para la ciudadanía, especialmente para las personas mayores y los colectivos que necesitan una atención más personalizada», considera la presidenta insular, Rosa Dávila.

En opinión del gobierno del Cabildo, el Informe Anual de Resultados de Atención Ciudadana refleja «la consolidación del modelo de atención pública impulsado por la Corporación insular, basado en la cercanía, la accesibilidad, la modernización y la mejora continua de los servicios públicos.

Más en detalle, durante 2025, la red de Oficinas de Atención Ciudadana del Cabildo gestionó más de 109.800 citas y atendió de forma efectiva a 91.591 personas en sus oficinas distribuidas por toda la Isla. Además, el servicio telefónico recibió cerca de 80.000 llamadas, hasta alcanzar un índice de atención superior al 97%.

Entre los principales hitos de 2025 figura la puesta en marcha del proyecto ‘Cara a Cara Digital’, desarrollado junto al Área de Transformación Digital, que permite realizar asistencia electrónica directamente desde el puesto de atención del personal gestor, agilizando los trámites y mejorando la experiencia de la ciudadanía.

Asimismo, destaca la mejora de las instalaciones de la Oficina de Atención Ciudadana de Los Cristianos, trasladada a un nuevo espacio más accesible y adaptado, así como el mantenimiento de servicios preferentes dirigidos a personas mayores de 65 años.

Rosa Dávila subraya que «la transformación digital debe ir siempre acompañada de humanidad y accesibilidad, garantizando que ninguna persona quede atrás en su relación con la administración pública». Por su parte, la consejera de Atención Ciudadana, Calidad de los Servicios y Asistencia Integral a los Municipios, Candelaria Padrón, señala que «los datos reflejan un modelo de atención ciudadana consolidado y altamente valorado por la población, fruto del esfuerzo diario del personal y de la apuesta del Cabildo por la mejora continua». Padrón añade que «seguiremos avanzando en formación, accesibilidad y asistencia personalizada para ofrecer un servicio cada vez más eficiente, ágil y adaptado a las necesidades reales de la ciudadanía».

El informe recoge «los excelentes resultados obtenidos en las encuestas de satisfacción, donde la atención presencial alcanza una valoración media de 9,36 sobre 10 y la telefónica de 9,81 sobre 10», afirma el Cabildo tinerfeño. El documento también pone de relieve la renovación de las certificaciones de calidad y accesibilidad obtenidas por el servicio, entre ellas la certificación AENOR y el reconocimiento como organización comprometida con las personas mayores.

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Entre las propuestas de mejora que se plantean para los próximos ejercicios figuran el refuerzo de la formación del personal, la optimización del sistema de cita previa, la mejora de las herramientas de gestión de información y la ampliación de la asistencia personalizada en trámites electrónicos.