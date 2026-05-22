Tradiciones canarias: todo lo que debes saber para disfrutar al máximo del baile de magos de Los Realejos
Una guía práctica para que no te pierdas nada de lo que acontecerá este sábado en el municipio norteño
Los Realejos celebra este sábado, 23 de mayo, uno de los eventos más esperados por los tinerfeños: su baile de magos. Como es habitual, lo primero que hay que tener en cuenta para acudir a un evento de este tipo es la vestimenta, por lo que no vale cualquier cosa, es imprescindible meterse en ambiente y enfundarse el traje de mago.
Pero, además, si no quieres perderte nada de lo que suceda durante esta noche, te traemos una guía con todo lo que debes saber para disfrutar al máximo de una de las citas más esperadas por los tinerfeños.
Mesas
En esta edición, el ayuntamiento ha dispuesto 80 mesas con 10 sillas cada una para que los vecinos y visitantes puedan cenar en buena compañía y degustar la gastronomía isleña en una noche diseñada para el disfrute. Por tanto, serán unas 800 personas las que estén desde el inicio en la zona habilitada para ello. Una cifra que aumentará con creces con el inicio de los bailes.
Hay que tener en cuenta que, para las cenas, no se permite el uso de asadores y cocinas de gas en las calles y plazas. Además, al recinto de la calle Tenerife y Plaza de la Solidaridad no se podrá acceder con vasos ni botellas de vidrio. Tan solo se permite el acceso con vasos y envases de plástico o cartón.
Programación musical
Tras la cena, la noche continuará con una programación musical para todos los gustos. Esta se distribuirá en cuatro escenarios:
- La Avenida de Los Remedios, de la mano de los grupos folclóricos locales Chiguet (22:00), Guayacsanta (23:00), Echeyde Valle Verde (00:00), Tigaray (01:00), Acorán (02:00), Los Dóniz (03:00) y El Chirato (04:00).
- La Plaza Viera y Clavijo acogerá las actuaciones de las orquestas Arguayo Band (22:30), Malibú Band (01:00) y Maquinaria (03:30).
- En la calle Doctor González actuarán los grupos Teide Swing (23:30) y Swing Latino Canarias (02:15).
- La calle Tenerife estará la 'zona joven' con dj Alerie (22:00), DJ Vlond (00:00), DJ Sergio (02:00) y DJ Chagui (04:00).
Refuerzo del transporte público
Como en todos los eventos multitudinarios, la Corporación local insta a los asistentes a acudir en transporte público. En este caso, Titsa hará un refuerzo de más guaguas en las líneas 363 y 354 desde Icod de los Vinos entre las 21:00 y las 00:30 horas; y la 352, 353 y 390 desde Puerto de la Cruz entre las 20:00 y las 01:30 horas.
Además, habrá refuerzo en trayectos de regreso con salidas desde El Puente (Los Realejos) de las líneas 352, 353, 354, 363 y 108 desde las 05:30 horas de la madrugada del domingo.
En cuanto a los taxis, habrá paradas habilitadas en la Avenida de Canarias (frente a Correos) y la Avenida de Los Remedios (junto a la farmacia de Los Remedios).
Aparcamientos gratuitos
Para quienes, aun así, decidan acudir en su vehículo privado, el Ayuntamiento ha previsto mantener abierto de manera ininterrumpida y con carácter gratuito el edificio de estacionamientos ubicado en su trasera, con acceso por la contigua Calle Taoro, desde las 06:30 horas del sábado hasta las 23:30 horas de la noche del domingo.
Punto violeta
Un año más, se habilitará el Punto violeta de asesoramiento, sensibilización, acompañamiento e intervención inmediata a víctimas de situaciones de acoso, violencia o discriminación en los exteriores de las oficinas del área municipal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Los Realejos en la Avenida de Canarias. Asimismo, habrá personal especializado identificado con camisetas de color violeta de manera itinerante en todo el entorno de la celebración, todo ello entre las 22:00 horas y las 06:00 horas del domingo.
Hospital de campaña
En caso de que te encuentres mal y necesites de la ayuda de los sanitarios, el hospital de campaña estará ubicado en el Espacio de Fiestas y Tradiciones de la Casa del Llano, Camino Viejo de San Benito, 4.
- Revolución en la curia de la Diócesis de Tenerife a un mes de la visita del papa León
- El histórico Maritim de Puerto de la Cruz reabre como Precise Resort Tenerife tras una inversión de 10 millones de euros
- El Cabildo de Tenerife inaugura este lunes la pasarela peatonal del Padre Anchieta para aliviar el tráfico de la TF-5
- La Laguna recupera parte de su costa: el Supremo decreta el derribo definitivo del Charco de La Arena, en Punta del Hidalgo
- La acusación pide 15 años de inhabilitación para el alcalde de Icod de los Vinos por prevaricación
- El Puerto de Granadilla, en el foco mundial por el hantavirus, sufre un nuevo revés al quedar desierto el concurso para su finalización
- El papa León XIV usará un coche de golf que se adapta en Tacoronte para recorrer La Laguna y estar cerca de la gente
- Cobra 15 millones y no hace la obra: El TSJC condena al Ayuntamiento de Arico a urbanizar el 60% de Abades