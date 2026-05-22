Tradiciones canarias: todo lo que debes saber para disfrutar al máximo del baile de magos de Los Realejos

Los Realejos celebra este sábado, 23 de mayo, uno de los eventos más esperados por los tinerfeños: su baile de magos. Como es habitual, lo primero que hay que tener en cuenta para acudir a un evento de este tipo es la vestimenta, por lo que no vale cualquier cosa, es imprescindible meterse en ambiente y enfundarse el traje de mago.

Pero, además, si no quieres perderte nada de lo que suceda durante esta noche, te traemos una guía con todo lo que debes saber para disfrutar al máximo de una de las citas más esperadas por los tinerfeños.

Mesas

En esta edición, el ayuntamiento ha dispuesto 80 mesas con 10 sillas cada una para que los vecinos y visitantes puedan cenar en buena compañía y degustar la gastronomía isleña en una noche diseñada para el disfrute. Por tanto, serán unas 800 personas las que estén desde el inicio en la zona habilitada para ello. Una cifra que aumentará con creces con el inicio de los bailes.

Hay que tener en cuenta que, para las cenas, no se permite el uso de asadores y cocinas de gas en las calles y plazas. Además, al recinto de la calle Tenerife y Plaza de la Solidaridad no se podrá acceder con vasos ni botellas de vidrio. Tan solo se permite el acceso con vasos y envases de plástico o cartón.

Programación musical

Tras la cena, la noche continuará con una programación musical para todos los gustos. Esta se distribuirá en cuatro escenarios:

La Avenida de Los Remedios , de la mano de los grupos folclóricos locales Chiguet (22:00), Guayacsanta (23:00), Echeyde Valle Verde (00:00), Tigaray (01:00), Acorán (02:00), Los Dóniz (03:00) y El Chirato (04:00).

, de la mano de los grupos folclóricos locales Chiguet (22:00), Guayacsanta (23:00), Echeyde Valle Verde (00:00), Tigaray (01:00), Acorán (02:00), Los Dóniz (03:00) y El Chirato (04:00). La Plaza Viera y Clavijo acogerá las actuaciones de las orquestas Arguayo Band (22:30), Malibú Band (01:00) y Maquinaria (03:30).

acogerá las actuaciones de las orquestas Arguayo Band (22:30), Malibú Band (01:00) y Maquinaria (03:30). En la calle Doctor González actuarán los grupos Teide Swing (23:30) y Swing Latino Canarias (02:15).

actuarán los grupos Teide Swing (23:30) y Swing Latino Canarias (02:15). La calle Tenerife estará la 'zona joven' con dj Alerie (22:00), DJ Vlond (00:00), DJ Sergio (02:00) y DJ Chagui (04:00).

Refuerzo del transporte público

Como en todos los eventos multitudinarios, la Corporación local insta a los asistentes a acudir en transporte público. En este caso, Titsa hará un refuerzo de más guaguas en las líneas 363 y 354 desde Icod de los Vinos entre las 21:00 y las 00:30 horas; y la 352, 353 y 390 desde Puerto de la Cruz entre las 20:00 y las 01:30 horas.

Además, habrá refuerzo en trayectos de regreso con salidas desde El Puente (Los Realejos) de las líneas 352, 353, 354, 363 y 108 desde las 05:30 horas de la madrugada del domingo.

En cuanto a los taxis, habrá paradas habilitadas en la Avenida de Canarias (frente a Correos) y la Avenida de Los Remedios (junto a la farmacia de Los Remedios).

Aparcamientos gratuitos

Para quienes, aun así, decidan acudir en su vehículo privado, el Ayuntamiento ha previsto mantener abierto de manera ininterrumpida y con carácter gratuito el edificio de estacionamientos ubicado en su trasera, con acceso por la contigua Calle Taoro, desde las 06:30 horas del sábado hasta las 23:30 horas de la noche del domingo.

Punto violeta

Un año más, se habilitará el Punto violeta de asesoramiento, sensibilización, acompañamiento e intervención inmediata a víctimas de situaciones de acoso, violencia o discriminación en los exteriores de las oficinas del área municipal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Los Realejos en la Avenida de Canarias. Asimismo, habrá personal especializado identificado con camisetas de color violeta de manera itinerante en todo el entorno de la celebración, todo ello entre las 22:00 horas y las 06:00 horas del domingo.

Hospital de campaña

En caso de que te encuentres mal y necesites de la ayuda de los sanitarios, el hospital de campaña estará ubicado en el Espacio de Fiestas y Tradiciones de la Casa del Llano, Camino Viejo de San Benito, 4.