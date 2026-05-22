Tenerife visibiliza el liderazgo de las mujeres rurales en la ciencia agraria

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Sector Primario, celebró esta semana el Encuentro Insular 'Mujeres y Sector Primario', una jornada incluida en la estrategia 'Mujeres Rurales de Tenerife'. Esta edición se dedicó a visibilizar el papel de las investigadoras y científicas en el ámbito de las ciencias agrarias.

El encuentro tuvo lugar en las instalaciones del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) y reunió a agricultoras, ganaderas, técnicas e investigadoras de distintos puntos de la Isla. El objetivo fue crear un espacio de intercambio, reconocer referentes femeninos y reforzar redes profesionales dentro del sector primario.

El consejero insular de Sector Primario, Valentín González, destacó que la iniciativa busca mostrar el trabajo de las mujeres que "construyen el presente y el futuro del campo tinerfeño". En esta ocasión, señaló, el Cabildo quiso poner el acento en la ciencia y la investigación como herramientas esenciales para afrontar los retos del medio rural.

Investigadoras frente al cambio climático y las plagas

La jornada comenzó con una ponencia marco a cargo de Jezabel Molina Gil y Betty Coromoto Estévez Cedeño, subdirectora y secretaria del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres de la Universidad de La Laguna (ULL). Ambas abordaron los avances y desafíos de la participación femenina en la ciencia.

Después se celebró un panel de investigadoras moderado por Noemí Galván Luis, de Radio Televisión Canaria (RTVC). En este espacio se expuso cómo las mujeres están liderando líneas de investigación aplicada relacionadas con el cambio climático, las plagas y la adaptación del sector agrario a nuevas condiciones ambientales.

Un espacio para compartir experiencias y crear alianzas

El Encuentro Insular no se limitó a las ponencias. También incluyó ejemplos prácticos de transferencia de valor en el sector primario actual y una dinámica participativa dirigida a fomentar el trabajo colaborativo entre las asistentes.

La actividad permitió reunir a mujeres vinculadas al campo desde realidades muy distintas, desde Anaga hasta el Sur o la Isla Baja. Ese contacto resultó especialmente importante para romper el aislamiento geográfico que muchas veces condiciona la vida profesional en el medio rural.