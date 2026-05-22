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Sigue en directo toda la información sobre los terremotos en Tenerife: el IGN registra 63 eventos sísmicos en el Teide
Los terremotos siguen tocando de lleno a Tenerife, con 63 eventos sísmicos localizados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Las Cañadas del Teide desde este jueves.
Además, este viernes Canarias registró el mayor terremoto de los últimos cinco años, de magnitud 4.8, localizado a unos 61 kilómetros al norte de Las Palmas de Gran Canaria y sentido por la población.
Conoce aquí todas las informaciones sobre la sismicidad en Tenerife y el resto de islas.
Elena Morales
El IGN descarta que exista relación entre el terremoto sentido en Canarias y la actividad sísmica detectada bajo Tenerife
El terremoto de magnitud 4,8 registrado este viernes en aguas situadas al norte de Gran Canaria fue sentido en varias zonas de Tenerife, pero el Instituto Geográfico Nacional (IGN) descarta que tenga relación con los pulsos de actividad sismo-volcánica detectados en las últimas horas bajo la Isla.
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