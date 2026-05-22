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Sigue en directo toda la información sobre los terremotos en Tenerife: el IGN registra 63 eventos sísmicos en el Teide

Las Cañadas del Teide

Las Cañadas del Teide / Andrés Gutiérrez

Haridian del Pino

Elena Morales

Víctor de Castro

Y. Rodríguez

Santa Cruz de Tenerife

Los terremotos siguen tocando de lleno a Tenerife, con 63 eventos sísmicos localizados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Las Cañadas del Teide desde este jueves.

Además, este viernes Canarias registró el mayor terremoto de los últimos cinco años, de magnitud 4.8, localizado a unos 61 kilómetros al norte de Las Palmas de Gran Canaria y sentido por la población.

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Conoce aquí todas las informaciones sobre la sismicidad en Tenerife y el resto de islas.

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