Así será la visita del papa León XIV a Tenerife: itinerario, horarios y recorrido del papamóvil

Faltan 21 días para que el papa León XIV visite Tenerife. El próximo viernes 12 de junio el pontífice visitará la isla dentro de su viaje apostólico a España, que se desarrollará del 6 al 12 de junio con paradas también en Madrid, Barcelona y Gran Canaria. La jornada tinerfeña será la última de su agenda en el país y tendrá una duración aproximada de seis horas, antes de su regreso a Roma.

El programa previsto incluye la llegada al aeropuerto Tenerife Norte-Los Rodeos, una visita al centro de acogida de Las Raíces, un encuentro en la plaza del Cristo de La Laguna, un recorrido en papamóvil por Santa Cruz de Tenerife y una misa final en el Puerto de Santa Cruz.

La visita tendrá un marcado carácter social, especialmente por los actos vinculados a la atención a personas migrantes y a entidades que trabajan en integración.

Llegada a Tenerife Norte y visita a Las Raíces

La jornada comenzará a primera hora del viernes. El papa León XIV saldrá a las 8:30 horas desde la base aérea de Gando, en Gran Canaria, rumbo a Tenerife. Su llegada al aeropuerto Tenerife Norte está prevista para los 9:10 horas, donde será recibido por el obispo de Tenerife, Eloy Santiago, y por distintas autoridades civiles.

Desde el aeropuerto, León XIV se trasladará en una comitiva de seguridad hasta el dispositivo de acogida humanitaria de emergencia de Las Raíces, en La Laguna. En este tramo no está previsto que utilice el papamóvil.

A las 9:30 horas, el pontífice mantendrá un encuentro con personas migrantes acogidas en el centro y con el personal que trabaja en el recurso. En ese acto pronunciará un saludo, dentro de una agenda que sitúa la migración como uno de los ejes principales de su paso por Canarias.

Encuentro en la plaza del Cristo de La Laguna

Tras la visita a Las Raíces, el Papa se desplazará hasta la plaza del Cristo de La Laguna, donde a las 10:10 horas participará en un encuentro con entidades y realidades eclesiales vinculadas a la integración de personas migrantes.

La plaza tendrá una capacidad prevista para unas 4.000 personas, aunque se espera la presencia de alrededor de 1.500 participantes en este acto. Entre ellos estarán representantes de proyectos sociales y entidades como la Fundación Buen Samaritano, Cáritas Tenerife, el centro de atención y acogida de La Restinga y el proyecto Don Bosco.

El encuentro tendrá una duración aproximada de 40 minutos. La previsión incluye varias intenciones breves, además de una representación teatral a cargo de personas migrantes.

De la calle Viana al Palacio Salazar

A partir de las 10:50 horas, León XIV recorrerá en un vehículo de pequeñas dimensiones la calle Viana y parte de San Agustín. En este tramo se prevé un encuentro cercano con personas vulnerables atendidas en centros de la Iglesia, enfermos, mayores, personas en situación de pobreza y ciudadanos con diversidad funcional.

El recorrido incluirá una breve parada en el Palacio Salazar, sede del Obispado de Tenerife. Allí el pontífice permanecerá aproximadamente media hora, en un alto que aprovechará para saludar a autoridades y agentes de pastoral.

Tras este descanso en el Palacio Salazar, el Papa se desplazará hacia la explanada portuaria de Los Llanos, en Santa Cruz de Tenerife, donde presidirá la eucaristía de despedida y acción de gracias.

Recorrido en papamóvil por Santa Cruz de Tenerife

Después de su paso por La Laguna, la comitiva se trasladará por la TF-5 hacia Santa Cruz de Tenerife. A la altura del colegio La Salle-San Ildefonso, el pontífice subirá al papamóvil para realizar un recorrido por varias calles de la capital.

El itinerario previsto pasará por el puente Galcerán, la plaza Militar, la plaza de Weyler, Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás, la plaza de España, la avenida de Anaga, Bravo Murillo y el entorno del Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

Este será uno de los momentos más esperados por la ciudadanía, al tratarse del tramo en el que más personas podrán ver al pontífice durante su estancia en la Isla.

Misa final en el Puerto de Santa Cruz

A las 12:15 horas, León XIV presidirá una misa en el recinto portuario de Santa Cruz de Tenerife. Será la eucaristía con la que cerrará su viaje apostólico a España, tras haber pasado por Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.

La celebración estará concelebrada por el obispo de Tenerife, Eloy Santiago, que tendrá a su cargo el discurso final de agradecimiento por la visita del pontífice en nombre de la Iglesia española.

Despedida en Tenerife Norte y regreso a Roma

La ceremonia de despedida está prevista a las 14:30 horas en el aeropuerto Tenerife Norte-Los Rodeos. El avión del Papa despegará a las 15:00 horas rumbo a Roma y la llegada al aeropuerto internacional de Fiumicino está prevista a las 20:10 horas, según la agenda difundida por la Santa Sede.

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