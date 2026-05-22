¿Qué hacer este fin de semana en Tenerife? Listado de planes

Tenerife sigue cargada de actividades durante los fines de semana en una apuesta tanto pública como privada por mantener el ocio en la Isla. Desde eventos de cine, música y deportivos, diferentes opciones para vivir unos días diferentes. Si tenías pensando quedarte en casa, ve abriendo el armario a ver que te vas a poner porque no podrás evitar acudir a una de estas actividades.

Cine

Un fotograma de la película. / TEA

TEA Tenerife Espacio de las Artes programa este fin de semana, a las 19:00 horas, Un mundo frágil y maravilloso, de Cyril Aris. Ambientada en un Líbano devastado por la guerra, la historia revela como el contexto político puede fracturar incluso los vínculos más profundos. El filme es un relato tierno y conmovedor que explora con sutileza la decisión de permanecer en la tierra de origen o buscar un futuro mejor, una narrativa visualmente cuidada que reflexiona sobre la familia y la esperanza en tiempos de incertidumbre.

La película nace de la necesidad de Cyril Aris de retratar la realidad de una generación atrapada entre el afecto por sus raíces y la dureza de su entorno. La historia de Nino y Yasmina no es solo un romance; es el espejo de quienes deben decidir si quedarse a construir un hogar sobre las ruinas o marcharse en busca de un horizonte más amable.

Tradiciones

Los Realejos celebra este sábado su tradicional y multitudinario baile de magos. Una fiesta que se desarrollará entre cuatro ambientes musicales a lo largo de distintas localizaciones de Realejo Alto a partir de las 22:00 horas. La cita estará amenizada por las orquestas Malibú, Arguayo Band, Maquinaria, Swing Latino y Teide Swing, además de actuaciones de grupos musicales tradicionales.

Teatro

La compañía Fussion Teatro llevará este domingo, a las 12:00 horas, su obra 'Tarzán, soy igual a ti', al Teatro Príncipe Felipe en Tegueste, con un mensaje de fraternidad, valores familiares y aceptación de las diferencias.

Esta versión de Leonardo Abreu se basa en la inclusión y la vida de un niño que, aunque diferente, tiene el mismo corazón que los demás. Todo esto, acompañado de una trama de diversión y aventura junto a momentos musicales que te hará soñar y vivir un espectáculo majestuoso en familia.

Una escena de la obra 'Tarzán soy igual a ti'. / E. D.

Las entradas están a la venta al precio de 12 euros en la la plataforma digital www.tomaticket.es.

Día de África

La Laguna celebra este domingo en Punta del Hidalgo el Día de África con una gran jornada de convivencia y diversidad cultural. ‘La Laguna, conexión África’ ofrecerá una degustación de platos típicos de Senegal, muestra de telas originales y trajes a través de un desfile de moda, venta de libros de autores e investigadores del continente vecino, así como carpas con artesanos, pintores, organizaciones no gubernamentales con proyectos en África y una zona exclusiva para los menores de edad, entre otras opciones.

Festival

El festival Tropicalia regresa este sábado a Tenerife. Este evento, que combina música, danza, artes plásticas, artesanía y cualquier arte inspirada en la cultura tropical, tendrá lugar en el Parque Marítimo de Santa Cruz de Tenerife. Un espacio vivo donde el público se fusiona con la temática elegida y pasan a ser parte activa de cada fiesta con imaginación, sentido del humor y muchas ganas de pasarlo bien. La apertura de puertas será a las 13:00 horas.