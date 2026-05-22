Rossiberth Baute elabora la mejor tapa de Canarias

La creatividad, la técnica y la capacidad de reinterpretar productos cotidianos desde una mirada gastronómica contemporánea marcaron una nueva e intensa jornada de campeonatos en el XI Salón Gastronómico de Canarias–GastroCanarias 2026, donde tapas, ensaladillas, café y montaje de mesas se convirtieron en protagonistas ante un público que llenó los distintos escenarios del recinto ferial.

Uno de los momentos más destacados llegó con la celebración del 4º Campeonato de Canarias de Tapas Gran Premio Makro, una cita ya consolidada dentro del programa del congreso y que volvió a evidenciar el alto nivel creativo de la cocina canaria en formato miniatura. La cocinera Rossiberth Baute Díaz se proclamó campeona del certamen tras convencer al jurado con una propuesta que destacó por su equilibrio, presentación y ejecución técnica.

El podio lo completaron Cristian Jesús Domínguez Negrín, en segunda posición, y Arturo Norberto Matheo Rufino, tercero. También participaron en la final Íñigo Moreno León y Sandra Díaz Méndez, todos representantes de Tenerife.

Montaje de mesas campestres celebrados en el XI Salón Gastronómico de Canarias–GastroCanarias 2026. | ED / El Día

La competición, celebrada en el Escenario Cabildo de Tenerife, puso a prueba la capacidad de síntesis culinaria de los participantes, que tuvieron que elaborar seis unidades idénticas de la tapa seleccionada en un tiempo máximo de 45 minutos. Además, los concursantes contaron previamente con una tarjeta de compra Makro de hasta 50 euros para adquirir los ingredientes necesarios para sus elaboraciones.

Campeonato de Ensaladilla

Otra de las grandes novedades de esta edición fue el estreno del I Campeonato de Canarias de Ensaladilla Gran Premio Hellmann’s, un concurso que reivindicó uno de los platos más populares de bares y restaurantes desde una óptica profesional y gastronómica. La vencedora fue Ana Lamela Villarejo, del restaurante La Hoya del Camello, que conquistó al jurado por unanimidad.

El segundo puesto fue para Jonay Macías García, mientras que David Hernández Pérez obtuvo la tercera posición. Los finalistas dispusieron de 15 minutos para culminar, ajustar y emplatar una ensaladilla que debía formar parte habitual de la oferta gastronómica de sus establecimientos. Como requisito indispensable, todas las recetas debían incorporar mayonesa Hellmann’s como base principal.

El campeonato reunió a profesionales de distintos puntos del Archipiélago y contó con la participación de Gregori Nedyalkov (Troque), Raquel González (18 By Pellizco), Cathaysa Rodríguez (La Gata Flora), Rebeca Cárdenas (La Jama Gastrobar), Ayoze López (Bulán), Jonay Macías (Dam By), Carlos Izquierdo (Donde Mario), María Agustina Larrieu (NH Tivoli La Caleta), David Hernández (Dilecto Gastrobar) y Ana Lamela (La Hoya del Camello).

Campeonato de Baristas

El café también vivió una de las jornadas más dinámicas del salón con el I Campeonato de Canarias de Baristas Gran Premio La Marzocco, organizado por El Café de Don Manuel y celebrado en el Espacio La Marzocco. El certamen premió la excelencia profesional en la preparación y servicio de bebidas de café, valorando la técnica, la consistencia y el equilibrio sensorial.

Ganadores y premiados de los campeonatos de baristas / El Día

En la modalidad de bebida vegetal, Santiago Del Castillo y Antonio Castillo se proclamaron vencedores, mientras que Valentina González obtuvo el segundo puesto a tan solo un punto del ganador y Daniel Bencomo cerró el podio.

En la especialidad de barraquito, una de las bebidas más representativas de Canarias, Luis Martínez fue segundo y Daniel Bencomo tercero. Los finalistas demostraron precisión técnica y dominio del producto en una competición que evidenció el auge de la cultura cafetera especializada en las Islas.

Los participantes en la modalidad de bebida vegetal fueron Antonio Castillo, Daniel Bencomo, Santiago Del Castillo y Valentina González. En barraquito compitieron Antonio Castillo, Santiago Del Castillo, Alejandro García, Steven Paredes, Valentina González, Thiago Barros, Luis Martínez y Daniel Bencomo.

Campeonato de Montaje de Mesas Campestres

La jornada concluyó en el Escenario Heineken con el 2º Campeonato de Montaje de Mesas Campestres Gran Premio Adom, donde el diseño, la creatividad y la puesta en escena se convirtieron en elementos esenciales. Javier García González se alzó con el primer premio gracias a una propuesta que destacó por su coherencia estética y ejecución técnica.

Rossiberth Baute elabora la mejor tapa de Canarias

Rómulo Leal Gómez logró la segunda posición y Cristina Hernández Gutiérrez la tercera, en un certamen que también contó con la participación de Ambrosio Martín Padrón.

El concurso tenía como objetivo premiar el mejor montaje integral de una mesa campestre profesional para seis comensales, valorando especialmente la creatividad, la armonía visual y la integración de materiales de un solo uso comercializados por ADOM.

Con campeonatos cada vez más especializados y una participación creciente de profesionales del sector, GastroCanarias continúa consolidándose como el gran escaparate de la gastronomía del Archipiélago, un espacio donde tradición, innovación y talento conviven durante cuatro días de intensa actividad culinaria.