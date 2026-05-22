Los ‘Reflejos Gastronómicos’ de Los Realejos deslumbran en ‘GastroCanarias 2026’

“La misma línea promocional que venimos trabajando a lo largo de los últimos años, pero con un salto de calidad estético y de concepto”, así definía el pasado martes 19 de mayo el alcalde de Los Realejos, Adolfo González, la estrategia municipal en el pionero stand ‘Reflejos Gastronómicos’ que la localidad ha llevado con su producción y profesionales realejeros del ámbito hasta la 11ª edición de ‘GastroCanarias’ este 2026, que se prolonga hasta este jueves 21 de mayo.

El concejal de Turismo, José David Cabrera, expuso que “hemos optado un año más por un programa de actividades propio, un conjunto de hasta 25 acciones en las que los miles de visitantes que recibe este salón gastronómico regional encuentran múltiples excusas para acercarse al stand de ‘Gastronomía de Los Realejos’ y degustar nuestra rica carta de productos”.

“Gracias al intenso trabajo de nuestro equipo municipal del área de Turismo y a la predisposición de profesionales realejeros del sector gastronómico, estamos dando oportunidad al visitante de poder conocer de cerca no sólo el producto, sino a chef, reposteros, bodegueros, somelier y productores de nuestro municipio, que también se han venido estos tres días con nosotros para exponer sus alimentos, trabajarlos in situ generando exquisitas creaciones culinarias y explicándolas de primera mano en los distintos showcooking que hemos organizado”, agregó el concejal.

Adolfo González celebró que “un año más Los Realejos ha vuelto a conquistar los paladares en ‘GastroCanarias’, con una propuesta complementaria, pero diferenciada con respecto al resto de localidades y empresas presentes en la feria, desplegando todo el potencial de nuestros vinos, repostería, gofio, cervezas artesanales, quesos, carnicería y papas y otros productos del sector primario producido en el municipio, una carta de presentación que refuerzan además los ya citados profesionales”.

“De este modo, nuestra presencia en ‘GastroCanarias’ se ha convertido ya en un clásico, pues entendemos que es un espacio referente, uno de los mayores escaparates gastronómicos de Canarias, donde cada año tenemos la oportunidad de exponer calidad de productos y talento de quienes los trabajan”, remarcó José David Cabrera.

A través de conceptos como ‘vida’, ‘creación’, ‘compromiso’, ‘esfuerzo’, ‘tradición’ y ‘tierra’ ha estructurado la Concejalía de Turismo de Los Realejos la programación desarrollada estas tres jornadas, con catas de papas, gofio, propuestas reposteras, maridaje con vinos y con cervezas artesanales, elaboraciones combinadas entre distintos chef y productos locales, un novedoso menú escolar saludable con gastronomía realejera, entre otras acciones.

En el marco de ‘GastroCanarias 2026’ y dentro de su stand ‘Reflejos Gastronómicos’, Los Realejos ha presentado también la 3ª edición de su Concurso de Cocina con Papa Bonita, que se desarrollará el próximo mes de julio en la ya habitual Muestra Gastronómica de la Papa Bonita que se integra en las Fiestas del Carmen.