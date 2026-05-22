El Parque del Drago amplía su oferta turística con el espacio “Icod de los Vinos, territorio guanche”

El Parque del Drago de Icod de los Vinos continúa impulsando acciones para ampliar su oferta turística, se trata de una nueva iniciativa que parte de la concejalía de Turismo e Icodtesa que dirige Gerardo Rizo. Una apuesta cultural que pone en valor la etapa aborigen del municipio a través de un espacio que recrea el modo de vida de los antiguos habitantes de Tenerife: los Guanches.

Este espacio permite conocer de cerca cómo era su hábitat y como llevaban a cabo la momificación, además cuenta con la reproducción de un audiovisual elaborado por el icodense Carlos Rodríguez que bajo la denominación “Icod de los Vinos, territorio guanche”, permite acercarse aún más a la historia y cultura de este pueblo aborigen y su influencia en lo que hoy es Icod de los Vinos.

Antes de la llegada de los europeos, este territorio pertenecía al Menceyato de Ycoden, uno de los antiguos reinos guanches de Tenerife. En estas tierras volcánicas encontraron un lugar donde establecerse en cuevas situadas en las laderas de barrancos y acantilados, que acondicionaban para convertirlas en refugios seguros y espacios de convivencia.

Para los guanches, la muerte tenía un significado especial. Creían que la vida continuaba después del fallecimiento, por lo que cuidaban con gran respeto a sus difuntos utilizando avanzadas técnicas de embalsamamiento con materias primas locales, como resinas naturales y envolturas de pieles animales.

El Drago de Icod de los Vinos, con aproximadamente 800 años de historia, también ocupó un lugar destacado en sus creencias, pues estaba considerado un ser sagrado, simbolizaba la fuerza, la protección y la longevidad.