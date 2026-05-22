El IGN descarta que exista relación entre el terremoto sentido en Canarias y la actividad sísmica detectada bajo Tenerife
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) descarta que el seísmo de magnitud 4,8 registrado al norte de Gran Canaria tenga conexión con los pulsos sísmicos de baja frecuencia detectados en el Teide
El terremoto de magnitud 4,8 registrado este viernes en aguas situadas al norte de Gran Canaria fue sentido en varias zonas de Tenerife, pero el Instituto Geográfico Nacional (IGN) descarta que tenga relación con los pulsos de actividad sismo-volcánica detectados en las últimas horas bajo la Isla.
El seísmo principal se produjo a las 8:50 horas UTC, las 9:50 horas en Canarias, con epicentro en el mar, a unos 60 kilómetros al norte de Gran Canaria, y a una profundidad aproximada de 30 kilómetros. También fue percibido en poblaciones de Gran Canaria y Fuerteventura.
Aunque se trata del terremoto de mayor magnitud registrado en el Archipiélago en los últimos cinco años, el IGN lo sitúa dentro de la actividad sísmica esperable en Canarias. Además, con la información disponible hasta el momento, el organismo no vincula este movimiento con la actividad detectada recientemente en Tenerife.
La actividad bajo Tenerife es distinta y de menor magnitud
En paralelo, el IGN ha detectado en las últimas 24 horas varios pulsos de actividad sísmica de baja frecuencia bajo Tenerife, principalmente en la zona situada al oeste de Las Cañadas del Teide.
Durante ese periodo se han registrado de forma automática 63 eventos sísmicos, de los que han podido localizarse 27. Los eventos se sitúan a profundidades de entre 7 y 25 kilómetros y presentan una magnitud máxima de 1,4 mbLg.
El organismo explica que se trata de una actividad similar a la observada en meses anteriores, aunque de menor energía. Ninguno de estos eventos ha sido sentido por la población de Tenerife.
Eventos híbridos bajo Las Cañadas del Teide
Los movimientos detectados bajo Tenerife no son terremotos volcano-tectónicos habituales, sino eventos de baja frecuencia clasificados como eventos híbridos.
Este tipo de señales se localiza, como en ocasiones anteriores, en la zona oeste de Las Cañadas. Según el IGN, la actividad no presenta un patrón repetitivo en forma de familias sísmicas.
El IGN no ve mayor peligro de erupción en Tenerife
El Instituto Geográfico Nacional hace hincapié en que esta actividad bajo Tenerife no aumenta el peligro de erupción a corto o medio plazo, es decir, en semanas o meses.
Por tanto, aunque coincidan en el tiempo dos noticias sísmicas —el terremoto sentido en varias islas y los pulsos bajo Tenerife—, el organismo separa ambos fenómenos. El primero tuvo su epicentro en el mar, al norte de Gran Canaria; el segundo corresponde a señales de baja frecuencia localizadas bajo Tenerife.
Réplicas tras el terremoto al norte de Gran Canaria
Tras el terremoto principal de magnitud 4,8 mbLg, se han registrado al menos tres réplicas de magnitud 2,4, 2,5 y 3,3 mbLg. No se descarta que puedan producirse más, aunque previsiblemente serían de menor magnitud que el seísmo principal.
La intensidad macrosísmica máxima estimada fue de III, considerada débil. Este nivel puede notarse como una leve vibración en edificios o un pequeño movimiento de objetos colgados, pero no suele generar daños.
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