El IGN contabiliza 63 terremotos en las últimas 24 horas bajo Las Cañadas del Teide

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado en las últimas 24 horas varios pulsos de actividad sísmica de baja frecuencia bajo Tenerife, principalmente en la zona al oeste de Las Cañadas del Teide, periodo en el que ha contabilizado 63 eventos. A las 10:44 de este jueves se registró un pulso de actividad sismovolcánica que duró hasta las 11:05 horas.

A partir de ese momento y hasta primera hora de este viernes, se han detectado varios pulsos más. En total, se han registrado de forma automática 63 eventos sísmicos, de los que se han podido localizar 27.

Datos de los eventos sísmicos

Los eventos están ubicados a entre 7 y 25 kilómetros de profundidad y la magnitud máxima es de 1,4 mbLg.

Los hipocentros se encuentran situados en la zona oeste de las Cañadas, como en otras ocasiones.

Esta actividad es similar a la de meses anteriores aunque de menor energía, señala el IGN.

Eventos híbridos

Se trata de eventos de baja frecuencia, a diferencia de los eventos volcano-tectónicos habituales, y se clasifican como eventos híbridos.

La actividad de estos pulsos no presenta un patrón repetitivo en forma de familias. Ninguno de estos eventos ha sido sentido por la población de la isla.

El IGN hace hincapié en que este tipo de actividad no aumenta el peligro de erupción a corto o medio plazo (semanas o meses) en la isla de Tenerife.