HYROX Tenerife 2026: la competición de fitness más grande del mundo llega por primera vez a Canarias

El fenómeno mundial del fitness de alta intensidad aterriza oficialmente en Canarias. La organización ha confirmado que HYROX Tenerife es una realidad, un hito histórico que marca la primera vez que esta prestigiosa competición internacional se celebra en el Archipiélago. El evento deportivo no solo expande las fronteras de la franquicia, sino que ha sido el destino elegido para dar el pistoletazo de salida oficial a la temporada 26/27 de la marca a nivel global.

La cita deportiva se desarrollará durante un fin de semana completo, comenzando el viernes 4 de septiembre de 2026 y concluyendo el domingo 6 de septiembre de 2026. El epicentro de la competición será el emblemático Recinto Ferial de Tenerife, ubicado en la Avenida de la Constitución número 12, en Santa Cruz de Tenerife. Este imponente espacio cubierto se transformará por completo para albergar los exigentes circuitos de carrera y las zonas de ejercicios funcionales que caracterizan a este deporte de resistencia.

Un inicio de temporada bajo el sol del Atlántico

La elección de la isla de Tenerife como sede inaugural responde al interés de la organización por fusionar la alta exigencia física con un entorno turístico y natural de primer nivel. El evento promete combinar la intensidad de los entrenamientos HYROX con un ambiente único rodeado de playas, posicionando a las islas como un referente del turismo deportivo internacional.

Desde la organización destacan que esta apertura de temporada en el archipiélago representa "un inicio en un lugar que lo cambia todo", atrayendo tanto a atletas de élite europeos como a competidores locales que buscaban la oportunidad de participar en el circuito mundial sin necesidad de salir de las islas.

Formato de competición en el Recinto Ferial

El formato de HYROX mantiene su estructura estandarizada a nivel global, combinando 8 kilómetros de carrera a pie con 8 estaciones de ejercicios de fuerza y resistencia funcional de forma alterna.

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La competición en la capital tinerfeña incluirá todas las categorías tradicionales, desde las modalidades individuales (Open y Pro) hasta las divisiones de Dobles y Relevos por equipos, adaptando los pesos y las exigencias a los distintos niveles de condición física de los participantes inscritos.