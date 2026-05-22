El guachinche de este municipio de Tenerife donde el cochino negro es uno de los grandes protagonistas

En Tenerife hay muchos establecimientos tradicionales que ofrecen cocina casera canaria, pero no todos consiguen conquistar a los comensales. Solo algunos rincones consiguen que sus clientes quieran repetir en más de una ocasión.

En una zona rodeada de viñedos, se encuentra un establecimiento en Tenerife perfecta para quienes vayan en busca de cocina canaria tradicional en la isla. Se trata de Guachinche Los Gómez, una parada obligatoria en el municipio de La Orotava para disfrutar de la gastronomía del archipiélago en un ambiente tranquilo.

Cocina canaria y carnes a la brasa

Su carta no se caracteriza pro ser especialmente amplía, pero sí por contar con los platos característicos de la gastronomía de las islas. Ente sus propuestas más destacadas se encuentra el queso asado, la ropa vieja, los champiñones rellenos y los huevos al estampido.

Sin duda, la especialidad de la casa es el cochino negro asado, aunque también elaboran otras carnes a la brasa como chuletas.

Además, el guachinche apuesta por los postres caseros típicos de la zona y entre los más habituales destacan el quesillo y el polvito uruguayo, dos opciones perfectas para los amantes del dulce.

Buena relación calidad-precio

Las vistas y el ambiente acogedor son uno de los puntos fuertes del local, perfecto para quienes buscan una experiencia gastronómica tradicional en el norte de Tenerife.

El local dispone de parking privado, terraza y un amplio comedor. Además, sus clientes muestran su satisfacción ante la excelente relación calidad-precio.

Horario y ubicación

Guachinche Los Gómez se encuentra en el Camino los Gómez, 22A, en La Orotava. Cuenta con 4,3 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han visitado el local y han disfrutado de sus elaboraciones típicas del archipiélago.

Abre todos los días de 12:30 a 00:00 horas para ofrecer tanto servicio de almuerzos como de cena a sus clientes.