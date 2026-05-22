La DGT lo hace oficial: la UE cambia las normas y los vehículos nuevos en Tenerife deberán incorporar estos sistemas a partir de julio

La Unión Europea busca dar un nuevo paso en la implantación de los sistemas avanzados de ayudas a la conducción. A partir del 6 de julio de 2026, todos los vehículos nuevos matriculados en la UE deberán incorporar nuevos asistentes destinados a prevenir distracciones al volante.

Qué sistema detecta las distracciones

El sistema avanzado de advertencia de distracciones del conductor (DDR-ADR), es un asistente que se encarga de vigilar si el conductor mantiene la atención en la carretera. Cada fabricante emplea una tecnología y se utilizan cámaras interiores, sensores y análisis del comportamiento del vehículo para detectar movimientos de cabeza, dirección de la mirada o pérdida de atención.

Este entra en acción cuando detecta que el conductor está distraído emite una alerta visual, sonora o táctil, como una vibración en el volante. El objetivo no es sustituir al conductor, sino avisarle para que vuelva a mantener la atención plena en la conducción.

"En 2025 la conducción distraída estuvo presente en el 24 % de los accidentes mortales en vías interurbanas en España, el cansancio y la fatiga en el 11 %", explica Tráfico.

Sistema para detectar distracciones de los conductores / DGT

También busca proteger a los peatones y ciclistas

La normativa también incorpora AAEB-PCD, un sistema de frenado autónomo capaz de detectar peatones y ciclistas y actuar para evitar atropellos o reducir sus consecuencias.

La DGT recuerda que estos sistemas forman parte del Reglamento General de Seguridad de la UE, aprobado en 2019, con el objetivo de reducir la siniestralidad vial. "En Europa, el gran salto en la implantación de estos dispositivos se produjo en 2019, cuando la Unión Europea aprobó el Reglamento que obligaba a la paulatina incorporación de estos dispositivos en todos los vehículos: a partir de julio de 2022, para los de nueva homologación y desde julio de 2024, para las nuevas matriculaciones. El objetivo no era otro que avanzar hacia la visión cero con las oportunidades que ofrece la tecnología".

Los ADAS ya forman parte de los vehículos

Desde julio de 2024 ya son obligatorios en nuevas matriculaciones otros sistemas ADAS, como el asistente inteligente de velocidad, el registrador de datos, la señal de frenado de emergencia, el detector de marcha atrás, el control de presión de neumáticos o la preinstalación del alcoholímetro antiarranque.

"Con esta decisión, se podían salvar en toda la UE hasta 25.000 vidas y evitar 140.000 lesiones graves hasta el año 2038. Es decir, estos asistentes pueden prevenir aproximadamente el 40 % de los siniestros de tráfico, el 37 % de todas las lesiones de consideración y el 29 % de todas las muertes relacionadas con los siniestros viales", recoge la DGT.

La DGT insiste en que esta tecnología puede ayudar a mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras, aunque la instalación de estos sistemas no sustituye la responsabilidad de cada conductor al volante.