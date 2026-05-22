El Cristo de La Laguna se unirá a la Virgen de Candelaria en el puerto de Santa Cruz para la visita del papa León XIV

Delicadeza, seguridad y decoro. Sobre esos tres pilares se articula el histórico traslado del Cristo de La Laguna hasta el puerto de Santa Cruz de Tenerife para la misa que presidirá el papa León XIV el próximo 12 de junio. La imagen saldrá de madrugada desde el Real Santuario del Santísimo Cristo de La Laguna en una operación discreta y bajo estrictas medidas de conservación y custodia.

El operativo contará además con el acompañamiento del Regimiento de Artillería de Campaña N.º 93 (RACA 93), encargado de escoltar tanto el traslado de ida desde Aguere como el regreso de la venerada talla tras la eucaristía papal.

Una talla única

El esclavo mayor del Cristo, Alexis Díaz, confirmó que la imagen estará presente en la última celebración del viaje apostólico de León XIV a Canarias, aunque matizó que todo dependerá de que no exista ningún impedimento técnico que desaconseje el desplazamiento. “No será un traslado procesional, sino discreto”.

El desplazamiento estará supervisado incluso por una restauradora especializada. “Estamos hablando de una imagen de incalculable valor patrimonial y emocional”, subraya el responsable de la Esclavitud.

Custodia militar

La presencia del Ejército añade un simbolismo especial al traslado. La relación entre los militares y el Santísimo Cristo de La Laguna se remonta a 1922, cuando una batería de montaña de artilleros tinerfeños regresó de la guerra de Marruecos sin sufrir bajas después de encomendarse al Crucificado durante los combates.

El pasado 16 de junio de 2024 el Arzobispado Castrense de España decretó al Cristo de La Laguna como protector especial del regimiento militar con base en Los Rodeos.

La cita del 12 de junio dejará además una imagen inédita. Será la primera vez que el Cristo visite Santa Cruz de Tenerife y coincidirá en el recinto portuario con la Virgen de Candelaria, patrona de Canarias.