Calor extremo en Canarias: declaran la prealerta por riesgo de incendios en Tenerife

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha emitido una declaración oficial de prealerta por riesgo de incendios forestales que afectará de forma directa a las islas de Tenerife y Gran Canaria. La medida regulatoria de seguridad entrará en vigor a partir de las 08:00 horas de este domingo, 24 de mayo de 2026. Esta estricta decisión institucional se ha adoptado en base a los alarmantes informes meteorológicos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y en aplicación rigurosa del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA).

Las previsiones apuntan a la llegada inminente de un intenso episodio de calor sahariano que afectará con especial virulencia a las masas forestales del archipiélago. La combinación de temperaturas inusualmente altas para la época del año, la falta extrema de humedad en la vegetación y la presencia de corrientes de aire cálido han obligado a las autoridades insulares a elevar el nivel de vigilancia en los principales pulmones verdes de ambas islas para evitar conatos que puedan descontrolarse rápidamente.

Temperaturas extremas en medianías y cumbres

El principal factor de preocupación para los equipos de extinción radica en el comportamiento del termómetro en las zonas altas. Según los datos oficiales de la alerta, las temperaturas alcanzarán y superarán con facilidad los 30 grados centígrados en las medianías y cumbres de Tenerife. El escenario meteorológico se prevé todavía más complejo en el interior de Gran Canaria, donde se podrán rebasar los 34 grados en las áreas forestales expuestas a la insolación.

Este repunte térmico vendrá acompañado de una caída drástica de la humedad relativa, la cual se mantendrá por debajo del 30 por ciento, un límite considerado crítico por los expertos forestales ya que reseca el combustible vegetal y facilita la ignición de los combustibles finos como la pinocha y el matorral.

Vientos secos del sur y medidas de protección

El tercer elemento de la conocida 'regla de los tres treintas' se cumplirá de manera parcial con la entrada de vientos del sur al suroeste en zonas altas. Estos flujos de aire, caracterizados por ser marcadamente cálidos y secos, amenazan con propagar cualquier chispa con rapidez en caso de registrarse descuidos o imprudencias en los entornos rurales.

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Ante la activación de la prealerta este domingo, se recuerda a la población de Tenerife y Gran Canaria la prohibición de arrojar colillas, realizar quemas de rastrojos agrícolas o encender fogatas en las áreas recreativas de los montes, instando a notificar de forma inmediata cualquier columna de humo sospechosa a través del teléfono de emergencias 112.