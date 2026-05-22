Arona prohíbe la circulación y el estacionamiento en Las Verónicas por la noche para reforzar la seguridad en la zona

El Ayuntamiento de Arona informa de la implantación de una nueva señalización de tráfico en la vía paralela a la avenida Rafael Puig Lluvina, en la zona de Las Verónicas, mediante la cual se prohíbe la circulación y el estacionamiento de vehículos en horario nocturno, diariamente, desde las 22:00 horas hasta las 08:00 horas del día siguiente, salvo para vehículos de emergencia y otros servicios debidamente autorizados.

La medida se adopta para mejorar la seguridad vial y peatonal en este entorno y permitir que los trabajos de limpieza se desarrollen en mejores condiciones durante la noche y a primeras horas de la mañana, en una franja horaria en la que la actividad en la zona presenta mayor complejidad operativa.

La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes Reverón, destacó que “ordenar el espacio público en Las Verónicas es una decisión de gestión y de seguridad: reduce interferencias en momentos críticos, facilita la intervención de emergencias y permite que los servicios municipales trabajen con garantías”. Lemes añadió que “esta regulación busca un objetivo claro: que una de las zonas con mayor actividad nocturna del municipio funcione con más control, más limpieza y más seguridad para residentes, trabajadores y visitantes”.

Regulación específica en la zona

Desde la Policía Local se ha venido realizando un seguimiento de la situación del tráfico y del uso de esta vía, detectándose la necesidad de adoptar una regulación específica que contribuya a ordenar el entorno y a optimizar el funcionamiento de los servicios públicos en una de las zonas de mayor actividad del municipio.

El concejal de Policía Local, Héctor Reyes, señaló que “esta actuación responde a la necesidad de ordenar un espacio especialmente sensible durante el horario nocturno y de mejorar la capacidad de intervención en una zona con una elevada afluencia de personas”. Reyes añadió que “la nueva regulación permitirá reforzar la seguridad, favorecer una actuación más eficaz y coordinada de los cuerpos policiales y contribuir a una mejor gestión del entorno en las horas de mayor complejidad operativa”.

Por su parte, la primera teniente de alcalde y concejala de Servicios Públicos, Clari Pérez, destacó que “esta medida facilitará que los servicios de limpieza puedan desarrollar su trabajo con mayores garantías, más seguridad y una mayor eficacia en una zona de gran afluencia como Las Verónicas”. Pérez añadió que “seguir mejorando la limpieza y el estado de los espacios públicos es una prioridad, y decisiones como esta permiten avanzar en un entorno más ordenado y en mejores condiciones”.