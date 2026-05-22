El puerto de Santa Cruz de Tenerife se transforma para acoger la misa del papa León XIV

El recinto que acogerá la misa del papa León XIV el próximo 12 de junio en el puerto de Santa Cruz de Tenerife comienza ya a levantar su silueta sobre el muelle capitalino. Entre grúas, estructuras metálicas y operarios que trabajan a contrarreloj, el escenario diseñado por el arquitecto lagunero Alejandro Beautell para la histórica misa papal avanza hacia una de sus fases más espectaculares: la elevación del gran techo que coronará el altar desde el que el Pontífice presidirá la eucaristía ante miles de fieles.

Al frente del montaje se encuentra el ingeniero Fran Vera, coordinador técnico de una infraestructura que moviliza a más de 200 trabajadores y alrededor de 15 empresas especializadas. La actividad no se detiene. Mientras unos equipos ensamblan pilares y plataformas, otros trabajan simultáneamente en talleres externos fabricando piezas que después llegan al puerto para su instalación.

Un montaje que transforma el puerto

Aunque el acopio de materiales comenzó la semana pasada, este viernes fue un día singular para Fran Vera. El levantamiento de los cuatro grandes pilares que soportarán la cubierta del altar del papa —“espacio celebrativo”, como le gusta definirlo a Alejandro Beautell— supone un avance notable en un montaje que ya transforma el paisaje del litoral santacrucero.

Comienza el montaje del escenario para la misa del papa León XIV en Santa Cruz de Tenerife / María Pisaca

“Al final va a ser verdad que viene el papa”, comentaban entre sonrisas dos habituales de la avenida de Anaga, convertida estos días en improvisado mirador de las obras. Los usuarios de la popular “avenida del colesterol”, ya jubilados, han incorporado a su rutina diaria una parada obligada para inspeccionar la evolución del recinto.

“Solo falta que alguien empiece a cantar aquello de ‘se nota, se siente, el papa está presente’”, bromeaban mientras observaban cómo las grúas elevaban las primeras piezas metálicas.

Uno de los detalles exquisitos previstos por Beautell es la luz cenital que prevé iluminará al papa al mediodía y que se colocará por la cubierta del escenario

Fran Vera escucha la ocurrencia sin perder de vista el montaje. Acostumbrado a coordinar grandes escenarios para conciertos de artistas internacionales como Juan Luis Guerra, Maluma o Luis Fonsi, reconoce que esta obra tiene un componente especial. “Esto es distinto”, admite mientras repasa planos y tiempos de ejecución.

Una estructura monumental

El escenario impresiona por sus dimensiones. “Tiene 30 metros de boca por 30 de fondo”, explica Vera. Las cifras superan incluso las medidas habituales de muchos grandes conciertos. “Normalmente un escenario importante de música ronda los 24 metros. Este es bastante mayor”, resume.

La construcción se desarrolla prácticamente de forma artesanal y a pie de obra. Bajo una gran carpa instalada junto al recinto, soldadores, pintores y cerrajeros trabajan desde hace semanas ajustando estructuras metálicas, repasando acabados y preparando las piezas que se ensamblarán en el altar principal.

La próxima gran maniobra llegará en los primeros días de junio con la elevación de la gran cubierta. La enorme estructura metálica será montada primero a ras de suelo sobre unas bases auxiliares y posteriormente elevada mediante grúas hasta su posición definitiva, a más de diez metros de altura.

“Ese será probablemente el momento más espectacular de todo el montaje”, reconoce el ingeniero.

Cuatro alturas para el altar papal

El diseño concebido por Alejandro Beautell huye del concepto convencional de escenario y busca una composición más simbólica y ceremonial. El altar estará distribuido en cuatro alturas distintas para jerarquizar visualmente la celebración litúrgica.

El diseño del recinto celebrativo incorpora en sus cuatro esquina vegetación en un espacio que tendrá cuatro niveles

En la parte más elevada se situará el espacio reservado al papa León XIV, a unos 3,10 metros sobre el suelo. Por debajo quedarán el altar principal y las zonas destinadas a los concelebrantes, generando un efecto escalonado similar al de una gran platea ceremonial.

Uno de los elementos más llamativos será la incorporación de vegetación inspirada en distintos paisajes de Canarias. El proyecto incluye jardines en las esquinas del recinto con referencias a la laurisilva, zonas volcánicas y otros ecosistemas característicos del Archipiélago. “La idea es reflejar la diversidad natural de Tenerife y de Canarias dentro del propio altar”, señala el ingeniero, que pone en valor la idea y el ingenio del arquitecto Alejandro Beautell.

La luz cenital sobre el altar

Pero quizás el detalle más singular se encuentra sobre el espacio reservado al papa. En el centro de la cubierta se abrirá una estructura cuadrada de dos metros por dos revestida con metacrilato dorado. El diseño pretende que, alrededor del mediodía, un haz de luz cenital atraviese el techo e ilumine directamente el altar papal durante la misa.

“Está pensado para que el rayo de sol llegue justo al centro”, comenta Vera entre risas. Luego añade otra preocupación más terrenal: ahora solo falta que el papa llegue puntual. De momento, todo avanza a velocidad de crucero.